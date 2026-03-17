관내 제조기업 대상

석유화학 원부자재 수급 상황

생산 차질 가능성 파악

기업 애로사항 파악·중앙정부 건의 예정

경기 화성특례시(시장 정명근)는 최근 중동 정세 불안에 따른 원자재 가격 상승과 공급망 불안정에 대응하기 위해 관내 기업을 대상으로 긴급 실태조사를 실시한다.

화성특례시청 전경. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 조사는 중동 지역 분쟁 심화로 원유 가격 변동성이 확대됨에 따라 텅스텐, 페인트, 알루미늄, 레진 등 주요 석유화학 원부자재의 수급 현황을 점검하고 기업들의 생산 차질 가능성을 파악하기 위해 실시한다.

화성시는 17일부터 20일까지 화성상공회의소 등 유관기관과 협력해 주요 제품 제조기업의 원자재 수급 상황, 원가 상승에 따른 조업 영향 등을 중점적으로 확인할 방침이다. 조사 결과는 기업 피해 유형과 시급성을 분석하는 기초 자료로 활용되며 이를 바탕으로 분야별 대응체계 구축과 중앙정부 건의 사항 도출 등 후속 조치를 추진할 계획이다.

아울러 시는 1차 조사 결과를 토대로 온라인·오프라인 피해 신고 채널 운영 여부를 결정하고, 추가적인 기업 피해 사례를 지속적으로 접수할 수 있는 체계를 마련할 예정이다.

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정명근 화성특례시장은 "중동사태로 인한 원자재 수급 불안이 기업 경영에 미치는 영향을 신속히 파악하고자 한다"며 "현장의 목소리를 바탕으로 기업 애로사항을 중앙정부에 건의하고 관계기관과 협력하여 기업 경영 안정화를 지원하겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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