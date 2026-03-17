경기 남양주시는 17일 시정소식지 제작에 참여하는 시민리포터의 취재 역량을 높이고 참여자 간 소통을 강화하기 위해 '2026년 상반기 시민리포터 워크숍'을 개최했다.

주광덕 남양주시장이 17일 시정소식지 제작에 참여하는 시민리포터의 취재 역량을 높이고 참여자 간 소통을 강화하기 위해 '2026년 상반기 시민리포터 워크숍'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 워크숍은 시민의 시선으로 지역 현장과 시정 소식을 발굴하는 시민리포터 활동의 이해도를 높이고 시민 참여형 시정 홍보를 활성화하기 위해 마련됐다.

올해 활동하는 시민리포터는 총 16명으로 20대부터 70대까지 폭넓은 연령대로 구성됐다. 이들은 1년간 △지역 인물 △명소 △생활문화 △동네 상점 이야기 △생활밀착형 정책 등 다양한 분야의 콘텐츠를 취재한다.

이들이 현장에서 취재한 기사와 사진은 시정소식지 'THE 남양주'에 게재돼 매월 시민에게 전달될 예정이다.

이날 워크숍에서는 현장 취재에 필요한 실무교육이 진행됐다. 특히 취재 과정에서 활용할 수 있는 대화 기법과 신뢰 형성 방법 등 소통 기술을 사례 중심으로 소개했다.

이어 시민리포터 활동 방향을 공유하고 참여자 간 취재 경험을 나누는 시간도 마련됐다. 참석자들은 지역 이야기를 더 효과적으로 전달하기 위한 취재 방법과 콘텐츠 발굴 방향을 함께 논의했다.

남양주시가 17일 시정소식지 제작에 참여하는 시민리포터의 취재 역량을 높이고 참여자 간 소통을 강화하기 위해 '2026년 상반기 시민리포터 워크숍'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

시는 앞으로도 시민리포터가 지역 곳곳의 다양한 이야기를 발굴하고 시민에게 유익한 정보를 전달할 수 있도록 활동을 적극적으로 지원할 계획이다. 이를 통해 시민 참여 기반의 시정 홍보를 강화하고 행정과 시민 간 소통을 더욱 확대해 나갈 방침이다.

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주광덕 시장은 "시민이 직접 보고 느낀 이야기를 담아낸 기사에는 특별한 힘이 있다"며 "시민리포터의 기사 한 편, 사진 한 장이 시민들에게 새로운 정보가 되고 참여의 계기가 되길 바란다. 앞으로도 시민과 행정을 잇는 소통의 가교로서 남양주의 다양한 이야기를 생생하게 전해주시길 기대한다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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