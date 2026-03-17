경기 남양주시는 오는 24일 정약용도서관 공연장에서 시민 300여 명을 대상으로 도시인문학 특강 'AI시대를 사는 인간의 힘, 메타인지'를 개최한다고 17일 밝혔다.

남양주시가 오는 24일 정약용도서관 공연장에서 시민 300여 명을 대상으로 도시인문학 특강 'AI시대를 사는 인간의 힘, 메타인지'를 개최한다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특강은 인공지능 기술이 빠르게 발전하는 시대 속에서 인간 고유의 사고 능력과 자기 성찰의 중요성을 시민과 함께 살펴보고자 마련했다.

강연은 아주대학교 심리학과 교수이자 인지심리학 분야 전문가인 김경일 교수가 이끈다. 김 교수는 다양한 방송과 강연을 통해 심리학을 쉽고 흥미롭게 전달해 온 인지심리학자로 알려져 있다. 또한 '어쩌면 우리가 거꾸로 해왔던 것들', '마음의 지혜' 등 저서를 통해 인간의 사고와 마음에 대한 통찰을 제시하며 대중과 활발히 소통해 왔다.

이번 강연에서는 AI 시대를 살아가는 데 필요한 인간 고유의 역량인 '메타인지'와 자기 이해, 창의적 사고의 중요성을 중심으로 시민들과 함께 생각해 보는 시간을 갖는다. 강연 후에는 질의응답을 통해 시민들과 소통하는 시간도 마련된다.

시 관계자는 "AI 기술이 빠르게 발전하는 시대일수록 스스로 생각하고 성찰하는 힘이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 강연이 시민들에게 뜻깊은 배움의 기회가 되길 바란다"고 말했다.

AD

한편 남양주시는 시민들에게 수준 높은 인문학 강연 기회를 제공하고, 도시인문학 특강 등 다양한 평생학습 프로그램을 통해 평생학습 문화를 확산하고 있다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>