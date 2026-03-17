광주시의회서 가칭 도시개혁시민연합 발기인대회·정책토론회 개최

균형발전·광역교통·재정 등 통합 이후 핵심 정책 과제 논의

전문가·시민 참여 공론화…지방소멸 대응·도시개혁 방향 제시

전남·광주도시개혁시민연합(가칭) 발기인대회 참석자들이 기념촬영을 하며 단체 출범을 알리고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

전남·광주 행정통합을 앞두고 시민사회에서 "내가 사는 우리 지역을 어떻게 바꿀 것인가"라는 질문이 나왔다.

17일 오후 광주시의회 4층 대회의실에서 열린 전남·광주도시개혁시민연합(가칭) 발기인대회에서다. 이날 낭독된 취지문은 "행정통합이라는 큰 변화 앞에서, 많은 논의가 이뤄지고 있지만, 정작 우리의 일상에 관한 질문은 충분히 이야기되지 못했다"고 짚었다.

이어 "통합 이후 우리는 어떤 도시에서 살게 될까, 생활은 편해질까, 아이 키우기 좋은 도시가 될까, 청년은 고향을 떠나지 않아도 될까, 떠났던 사람들이 돌아오고 싶은 곳이 될까"라는 물음이 제시됐다.

이날 출범한 전남·광주도시개혁시민연합은 통합 이후 도시 구조와 균형발전, 광역교통망, 재정 배분 등을 놓고 시민과 전문가가 함께 논의하겠다고 밝혔다. 상근 조직이 아닌 자원 봉사형 방식으로 운영할 예정이다.

17일 오후 광주시의회 4층 대회의실에서 열린 전남·광주도시개혁시민연합(가칭) 발기인대회에서 참석자들이 회의를 진행하고 있다. 송보현 기자 원본보기 아이콘

단체는 "도시는 제도보다 생활에 더 가깝다"며 "정책보다 골목에서 느끼는 편안함이고, 행정보다 하루의 이동 시간이며, 성장보다 삶의 만족도"라고 했다. 이어 "도시의 방향은 행정만으로 정해지기 어렵다"며 "시민의 경험과 전문가의 판단이 함께 모일 때 길이 만들어진다"고 했다. 그러면서 "비판이 아니라 함께 생각하기 위한 공간"이라며 "주장보다 질문을, 대립보다 토론을, 비난보다 대안을 선택하려 한다"고 덧붙였다.

이민원 전남·광주도시개혁시민연합 창립추진위원장은 "지역 소멸 위기와 수도권 집중 심화 속에서 광주·전남이 공동의 발전 전략을 마련해야 한다"며 광주특별시 체제 논의와 광역 협력 거버넌스 구축 필요성을 제시했다.

조진상 광주환경운동연합 공동의장은 "광주·전남의 지속가능한 발전을 위해 환경·도시·산업 정책을 연계한 도시개혁 전략이 필요하다"며 시민 참여 기반의 지역 혁신 모델 구축을 제안했다.

박홍근 공간복지생각 대표는 "생활권 중심의 도시 정책과 지역 간 협력체계 구축이 필요하다"며 시민 삶의 질을 높이는 방향을 강조했다.

문승태 순천대학교 교수는 "수도권 집중 심화와 지방소멸 위기 속에서 광주·전남의 상생 발전 전략이 필요하다"며 "지역 균형발전과 지방분권 강화를 위한 제도적 기반 마련이 중요하다"고 말했다.

17일 광주시의회 4층 대회의실에서 열린 ‘전남·광주특별시 시대, 바람직한 도시개혁의 길을 묻다’ 정책토론회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 광주시의회 제공 원본보기 아이콘

발기인대회에 이어 열린 정책토론회에서는 전남·광주 통합 이후 도시개혁 방향이 논의됐다. 좌장은 이명노 광주시의원이 맡았다.

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이명노 의원은 "통합특별시는 새로운 자치단체를 만드는 것을 넘어 지방자치의 새로운 모델을 만드는 과정"이라며 "다양한 특례와 제도를 활용해 어떤 도시를 만들 것인지에 대한 시민 의견이 충분히 반영돼야 한다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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