국가정원·순천만 중심 '도시형 치유 생태계' 구축

정원과 생태의 도시로 자리매김한 순천시가 '치유'를 축으로 한 K-웰니스 관광 시대를 선언하며 미래 관광산업의 주도권 확보에 나섰다.

지난 16일 시청 전 직원 대상 ‘웰니스 관광 시대 순천! 치유로 미래를 바꾸다’ 주제로 보고회. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 16일 시청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '웰니스 관광 시대, 순천! 치유로 미래를 바꾸다'를 주제로 보고회를 열고, 도시 브랜드 고도화와 산업화를 동시에 추진하는 중장기 전략을 공유했다.

이번 보고회는 관광 트렌드가 단순 관람을 넘어 심신 회복과 삶의 질 향상을 중시하는 '웰니스' 중심으로 재편되는 흐름에 대응하기 위한 것으로, 시는 이를 단순 관광정책이 아닌 도시 미래 전략 산업으로 규정했다.

특히 시는 순천만국가정원과 순천만습지를 핵심축으로, 선암사와 송광사, 용계산 등 도시 전역의 자연·전통 자원을 유기적으로 연결해 '도시 전체가 하나의 치유 플랫폼'이 되는 구조를 구축한다는 방침이다.

정책 추진에도 속도를 낸다.

시는 올해 4월 시행되는 치유관광산업 관련 제도에 선제 대응해 ▲웰니스 관광 거점 지정 ▲프로그램 표준화 ▲민간 참여형 산업 생태계 구축 등 실행 기반 마련에 집중하고 있다. 이를 통해 관광을 체류형·고부가가치 산업으로 전환하고, 지역 일자리 창출과 연계하는 선순환 구조를 만든다는 전략이다.

이번 보고회는 글로벌 웰니스 전문가인 한이경 작가의 저서 웰니스에 관한 거의 모든 것을 바탕으로 진행됐으며, 디지털 시대 심화되는 현대인의 피로와 고립을 치유할 수 있는 '공간 중심 웰니스'의 중요성을 행정에 접목했다는 점에서 의미를 더했다.

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시 관계자는 "순천은 이미 정원과 생태로 세계적인 도시 이미지를 구축한 만큼, 이를 '치유'라는 가치로 확장해 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 시점"이라며 "정원도시를 넘어 세계인이 찾는 K-웰니스 대표 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



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