신한은행은 지식재산처가 주최한 제1회 지식재산(IP)금융 협의회시상식에서 '우수 IP담보대출 은행'으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

윤혜영 신한은행 영업추진1부 본부장(오른쪽)이 17일 서울 서초구 엘타워에서 열린 2026년 제1회 IP금융 협의회에서 '우수 IP 담보대출 은행 포상'을 수상한 후 유용신 지식재산처 지식재산거래과장과 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

IP담보대출은 특허·상표 등 지식재산권을 담보로 중소·벤처기업에 자금을 공급하는 방식이다. 유형자산이 부족한 혁신기업이 금융 접근성을 높일 수 있는 대표적인 기술금융 수단으로 평가받고 있다.

이번 수상은 신한은행이 지난해 IP담보대출을 전년 대비 약 37% 늘린 점이 높게 평가받았다. 신한은행은 생산적 금융 확대 기조에 맞춰 기술력과 성장성을 중심으로 자금이 공급되는 환경 조성에 힘써왔고, 기술평가 기반 여신심사체계를 바탕으로 지식재산을 금융자산으로 활용할 수 있는 지원 체계를 구축했기 때문에 가능했다고 설명했다.

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신한은행은 앞으로도 지식재산을 활용한 기술금융 활성화에 나선다는 방침이다. 신한은행 관계자는 "지식재산은 혁신기업의 핵심 경쟁력이자 중요한 금융자산"이라며 "앞으로도 IP담보대출을 비롯한 지식재산 금융을 지속 확대해 생산적 금융을 강화하고 혁신 기업 성장과 산업 경쟁력 강화에 기여할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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