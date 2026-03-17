경남 창원특례시가 지난해 발생한 창원NC파크 구조물 추락 사망사고와 관련해 추모식을 연다.

시와 시 산하 기관인 창원시설공단은 17일 프레스센터에서 "사고 1주기에 맞춰 희생자 애도와 유가족을 위로하고자 추모식을 개최한다"라고 밝혔다.

경남 창원특례시청. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

추모식은 사고 1주기인 오는 29일 오전 10시 30분 창원NC파크 화합의 탑 일원(야구 조형물 인근)에서 열린다.

추모 공간은 추모식 이후에도 오후 5시 30분까지 개방해 시민 누구나 헌화, 묵념 등 추모에 참여할 수 있게 한다.

오는 23일부터 31일까지는 시청사와 NC파크에 추모 현수막을 달고, 시 공식 사회관계망서비스(SNS)에는 온라인 추모 공간을 운영한다.

시와 별도로 NC다이노스 측은 29일 경기 전 사고 1주기 묵념을 하고, 구장 내부에 추모 공간을 마련할 예정이다.

김만기 문화관광체육국장은 "모든 준비 과정은 유가족 의사를 최우선으로 존중해 진행할 예정"이라며 "고인을 추모하고 유가족의 아픔을 함께 나누는 의미 있는 시간이 되게 준비하겠다"고 했다.

아울러 "공공시설 안전관리 체계를 바로 세우는 다짐의 계기로 삼겠다"며 "야구장의 포함한 공공시설물 전반에 대한 안전관리 및 감독체계를 더 철저히 점검하고 개선해, 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 일상을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

창원NC파크 3루 쪽 매점 부근 외벽에 붙은 루버 하나가 떨어져 있다. 이세령 기자 원본보기 아이콘

앞서 2025년 프로야구 경기가 열린 3월 29일 오후 5시 20분께 NC파크 3루 쪽 매점 부근 외벽에 설치된 구조물이 17.5m 높이에서 떨어졌다.

이 사고로 매점 앞에 줄을 서 있던 여성 3명이 다쳤고 그중 20대 A 씨가 머리 등을 크게 다쳐 병원에서 치료받던 중 이틀 만에 숨졌다.

떨어진 구조물은 길이 2.6m에 폭 40㎝, 무게 33.94㎏가량의 알루미늄 소재 외강 마감자재인 '루버'로 파악됐다.

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이후 구성된 사고조사위원회는 사고 발생 11개월 만인 지난 2월 12일 "루버 상부 화스너 체결부의 구조적 결함과 설계, 발주, 시공, 유지관리 등 전 과정에서의 관리상 미흡이 복합적으로 작용해 사고가 난 것으로 판단했다"는 조사 결과를 발표했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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