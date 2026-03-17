'35년 지역 소아암 진료·치료체계 구축' 국훈 화순전남대병원 교수 근정포장
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화순전남대병원 국훈 교수.
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35년간 광주·전남 지역에서 소아청소년암 진료·연구에 매진하며 지역 축하기반 치료 체계를 구축한 국훈 화순전남대병원 교수가 정부 포상을 받았다.
17일 의료계에 따르면 국 교수는 이날 보건복지부 주관 '제19회 암 예방의 날' 기념행사에서 근정포장을 받았다. 국 교수는 수도권에 비해 소외된 광주·전남 지역에서 소아청소년암 진료와 연구에 헌신한 공로를 인정받았다.
소아암 분야 환경보건센터장으로서 소아암의 발병 기전을 연구하고 예방에도 힘쓰는 등 지역 기반 소아암 치료체계 구축에 기여했다.
대한소아혈액종양학회, 대한조혈모세포이식학회 등에서 폭넓게 활동하며 국내 소아암 진료 체계 향상과 국제 교류에도 공헌했다.
이날 국 교수 외에도 옥조근정훈장을 받은 이제환 서울아산병원 교수 등 암 예방·국가 암 관리사업 발전 유공자 11명이 정부 포상을 받았다.
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국 교수는 "35년간 한 우물을 파는 심정으로 광주 전남 지역 소아암 환자를 위해 진료·연구에 매진한 공로를 인정받은 것 같아 감사하다"며 "지역에서는 소아청소년과를 비롯한 필수 의료가 무너질 위기에 처해 있다. 적극적인 정부 도움으로 의료계 후배들이 긍지를 갖고 일할 수 있는 분위기가 조성되길 염원한다"고 밝혔다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
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