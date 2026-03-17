동료에 앙심 품고 범행 저지른 것으로 알려져

현직 항공사 기장이 자택에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 경찰은 수사에 착수한 상태다.

17일 연합뉴스 보도에 따르면, 경찰은 이날 오전 7시15분께 부산진구 한 아파트에서 50대 항공사 기장 A씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다고 밝혔다.

경찰은 A씨와 과거 함께 근무했던 기장 B씨를 유력한 용의자로 특정했으며, 그의 행방을 쫓고 있다. A씨는 이날 오전 5시30분께 습격당한 것으로 추정된다.

범행 직후 B씨는 경남 창원 방향으로 도주한 것으로 파악됐다. 경찰 조사 결과 B씨는 전날 경기도 고양시 일산에서 기장 C씨를 상대로도 범행하려다 미수에 그친 것으로 알려졌다. B씨는 과거 함께 근무했던 조종사들에게 앙심을 품고 이 같은 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

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매체에 따르면 일부 조종사들은 경찰에 신변 보호를 요청했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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