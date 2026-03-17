주한 독일 대사·22개 기업 대표단

안산 ASV·로봇 기업 전격 시찰

경제자유구역 지정 위해 총력

글로벌 비즈니스 행보 박차

경기 안산시가 경기경제자유구역 안산사이언스밸리지구(ASV)에 글로벌기업을 유치하기 위한 세일즈 행보를 이어가고 있다.

이민근 안산시장이 17일 안산사이언스밸리지구에 입주한 로봇기업 에이로봇 본사에서 주한독일대사관 관계자와 독일 산업계 대표단에게 경제자유구역 ASV지구의 투자유치 인센티브에 대해 설명하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시(시장 이민근)는 17일 한양대학교 ERICA 캠퍼스 내 로봇기업 에이로봇(AeiROBOT) 본사를 공식 방문한 주한독일대사관 관계자와 독일 산업계 대표단을 맞이하고 안산사이언스밸리지구 투자 브리핑을 진행했다고 밝혔다.

이번 방문은 독일 경제계가 주도하는 '제19회 독일 경제 아시아-태평양 회의'와 연계한 사전 답사 일정으로 마련됐다. 방문단은 안산사이언스밸리지구의 산업 환경과 투자 여건을 확인하고, 기업 활동에 필요한 행정 지원 체계와 산업 인프라를 살폈다.

독일 금속·기계·첨단제조 분야 22개 기업 대표단, ASV 투자환경 확인

시는 앞서 지난 2월 주한 독일 대사단과 기업 대표단의 안산사이언스밸리지구(ASV) 공식 방문에 이어 이번에는 독일 산업계와 정부, 경제기관 관계자, 금속·기계·첨단제조 분야 독일 기업(지멘스, 로트메탈 등) 한국지사 대표가 포함된 총 33명의 경제사절단이 다시 안산을 찾았다고 설명했다.

이는 안산시가 전개해 온 글로벌 투자 유치 활동과 세일즈 행정이 독일 산업계의 관심으로 이어진 것으로, 방문단은 ASV지구의 투자 환경과 산업 경쟁력을 직접 확인하는 시간을 가졌다.

안산시는 이날 브리핑에서 경제자유구역 안산사이언스밸리지구의 투자 여건과 인센티브, 친기업 행정 정책을 소개했다. 또한, 한양대학교 ERICA 캠퍼스와 경기테크노파크, 국책연구기관 등이 집적된 산·학·연 혁신 생태계를 설명하며 글로벌 기업 유치 전략을 공유했다.

특히 기업 발굴부터 투자 상담, 입지 제공, 행정 지원까지 이어지는 '기업 중심 비즈니스 행정'과 함께 경제자유구역 지정에 따른 세제 혜택과 규제 완화, 신속한 행정 지원 등 다양한 투자 인센티브를 강조했다.

이민근 안산시장(맨 앞줄 왼쪽 다섯 번째)이 17일 안산사이언스밸리지구를 방문한 주한독일대사관 관계자와 독일 산업계 대표단을 맞이하고 함께 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

로봇기업 '에이로봇' 현장 시찰… 로봇 산업 성장 기반 점검

브리핑 이후 방문단은 안산사이언스밸리지구에 입주한 로봇기업 에이로봇(AeiROBOT)의 연구개발 및 생산 시설을 둘러보며 실제 기업 활동이 이뤄지는 산업 현장을 시찰했다.

에이로봇은 한양대학교 ERICA 로봇공학과 교수가 창업한 안드로이드 로봇 연구개발·제조 기업으로, 대학 연구 역량과 산업 인프라가 결합된 안산사이언스밸리지구의 대표 기술기업으로 평가받고 있다.

에이로봇 측은 이날 기업 소개에서 안산이 로봇 기업이 성장하기에 매우 유리한 환경을 갖춘 도시라는 점을 강조했다.

특히, 반월·시화 국가산업단지에 밀집한 약 2만여 개 제조기업이 로봇 자동화 기술의 주요 수요처이자 실제 기술을 적용하고 검증할 수 있는 테스트베드 역할을 하고 있다고 설명했다. 이러한 산업 구조가 로봇과 스마트 제조 분야 기업에 큰 경쟁력이 되고 있다고 덧붙였다.

이민근 안산시장은 "안산사이언스밸리지구는 산·학·연 혁신 생태계가 구축된 곳으로 글로벌 기업이 연구개발과 첨단 제조를 동시에 추진할 수 있는 최적의 환경을 갖추고 있다"며 "특히 반월·시화 국가산업단지를 중심으로 첨단로봇과 스마트제조, 반도체 장비 등 고부가가치 산업이 성장하기에 최적의 입지를 갖추고 있다"고 말했다.

이어 이 시장은 "로봇과 스마트 제조 기업들에게 큰 기회가 될 안산에서 독일을 비롯한 글로벌 기업들과 산업 협력을 적극 확대해 나가겠다"고 강조했다.

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한편, 안산시는 앞으로도 해외 정부 기관과 글로벌 기업, 투자기관과의 협력을 확대해 안산사이언스밸리지구를 수도권 서남부를 대표하는 글로벌 첨단산업 거점으로 육성해 나갈 계획이다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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