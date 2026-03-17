더불어민주당 경남지사 후보로 단수공천 된 김경수 전 지방시대위원장이 17일 제9회 전국동시지방선거 경남도지사 예비후보로 등록했다.

김 예비후보는 이날 경남선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.

김경수 더불어민주당 경남도지사 예비후보가 통영 중앙시장에서 상인들을 만나고 있다. 더불어민주당 경남도당 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 "지금은 이재명 정부와 함께 대전환이 필요한 시기"라며 "경남이 그에 발맞춰 다시 한번 대한민국 균형발전의 선두주자가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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이어 "경남의 미래를 위해 누가 더 잘해 나갈 수 있는지, 이번 정부와 호흡을 맞춰 국가적 대전환과 함께 경남 대전환을 잘 만들어갈 수 있는 후보인지 경쟁하는 선거가 되길 바란다"고 덧붙였다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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