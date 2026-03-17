부산광역본부 방문해 소규모 사업장 맞춤 지원 논의



삼성중공업 거제조선소 점검…외국인노동자 안전 강조

한국산업안전보건공단 김현중 이사장은 17일 부산광역본부를 방문해 부산지역 산업재해 예방사업 추진 현황을 점검하고 현장경영을 실시했다.

김 이사장은 본부장 및 간부 직원들과 간담회를 갖고 부산지역 소규모 사업장에 대한 맞춤형 지원 방안을 논의했으며, 지역 산업 특성에 맞는 재해 예방 사업을 적극 추진할 것을 당부했다.

또 "업무 전반에 걸친 철저한 리스크 관리가 국민 신뢰를 받는 안전보건 전문기관으로 자리매김하는 데 필수적"이라며 내부통제 강화의 중요성도 강조했다.

이어 오후에는 삼성중공업 거제조선소를 찾아 조선업 현장 안전관리 실태를 점검했다. 최근 선박 건조 물량 증가와 외국인 노동자 유입으로 중대재해 발생 위험이 커지고 있는 점을 고려해, FLNG 등 건조 중인 선박의 안전관리 적정성을 중점적으로 살폈다.

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특히 노동자 참여형 안전관리 제도 운영 현황과 함께 상대적으로 안전 취약계층으로 꼽히는 외국인 노동자 관리 실태를 점검하고, 현장 중심의 예방 활동 강화를 주문했다.

김 이사장은 "조선업 특성을 고려해 원청과 협력사가 함께 안전 수준을 높일 수 있도록 지속적인 노력이 필요하다"며 "앞으로도 현장과 긴밀히 소통하며 실효성 있는 산재 예방 활동을 추진하겠다"고 말했다.

한국산업안전보건공단 김현중 이사장이 부산광역본부를 방문해 부산지역 산업재해 예방사업 추진 현황을 점검하고 현장을 점검하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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