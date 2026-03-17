"통합은 중앙정부 권한 제대로 이양받을 수 있는 전제 조건 따라야"

이장우 대전시장이 17일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 대전·충남·충북 통합에 대해 "충북이 충청도이긴 하지만 상당히 정서가 다르다"며 "그런 의미에서 대전충남 통합도 현재 어려움을 겪고 있는데 충북까지 하면 극심한 혼란이 우려되고 쉽지 않은 일"이라고 밝혔다.

이어 "이번 대전충남 통합 과정을 거치면서 통합이 중요한 것이 아니라 통합을 통해서 과연 지방분권에 맞는 가치를 실현할 수 있느냐가 중요하다"고 진단했다.

이 시장은 "통합에 있어서 중앙정부가 갖고 있는 권한을 제대로 이양받을 수 있는 전제 조건이 따르지 않으면 대전 시민은 '대전의 이익이 침해된다고 생각하고, 대전 발전이 통합으로 인해서 문제가 생길 수 있다'는 우려감을 상당히 전해 주셨기 때문에 앞으로 통합과 관련돼서는 지방분권의 가치를 확실하게 실현할 수 있는 법률로써 정할 때 논의가 가능하다"고 말했다.

그러면서 "다음 통합은 합의를 했다 하더라도 반드시 시민들의 주민 투표로 최종 결정을 하는 것이 맞겠다고 생각한다"고 덧붙였다.

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이 시장은 "특히 어떠한 경우든 시민들의 이익이 침해되고 대전 발전에 문제가 있다고 생각하면 단호하게 통합을 하지 않을 수 있다"고 강조했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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