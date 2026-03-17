새마을부녀회와 협력… 세탁∼전달 원스톱 지원



위생 개선·복지 사각지대 발굴, 생활밀착형 서비스

기장군 기장읍 행정복지센터(읍장 김명이)는 기장읍 새마을부녀회(회장 김해순)와 함께 지역 취약계층을 대상으로 '찾아가는 이불세탁 서비스'를 실시했다.

기장군 기장읍이 취약계층 대상 ‘찾아가는 이불세탁 서비스’를 운영하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 고령, 장애, 거동불편 등으로 대형 침구류 세탁이 어려운 취약계층 가구의 생활 불편을 해소하고, 위생적인 주거환경 조성을 지원하기 위해 마련됐다.

서비스는 대상 가정을 직접 방문해 이불을 수거한 뒤 세탁 후 다시 전달하는 방식으로 진행된다. 이 과정에서 대상자의 생활 실태와 복지 수요를 함께 점검해 도움이 필요한 가구를 추가로 발굴하는 등 복지 사각지대 해소에도 기여하고 있다.

김해순 회장은 "작은 정성이지만 취약계층 이웃들에게 도움이 되길 바란다"며 "지역사회가 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

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김명이 읍장은 "이불세탁 서비스를 통해 취약계층의 위생적인 생활환경 개선에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 주민들의 삶에 실질적인 도움이 되는 복지서비스를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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