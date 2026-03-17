영풍·MBK "최윤범 개인투자 뒤 고려아연 자금 1000억원 투입…사익편취"
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영풍·MBK파트너스가 최윤범 고려아연 회장의 개인투자 기업에 1000억원의 고려아연 자금이 투입된 것을 두고 사익편취 구조라고 비판했다.
서울 종로구 고려아연 본사 앞 간판. 연합뉴스
영풍·MBK는 "최근 언론보도에 따르면 최 회장은 개인 투자조합을 통해 2019년부터 2021년 사이 엔터테인먼트 기업 4곳에 약 320억원을 투자하고, 이후 고려아연이 주요 출자자로 참여한 사모펀드(PEF) 운용사 원아시아파트너스를 통해 같은 기업들에 약 800억원 규모의 회사 자금을 후속 투자했다"고 17일 밝혔다.
이어 "이전에도 최 회장은 개인 투자조합을 통해 청호컴넷 지분을 사들인 뒤 고려아연 자금 200억원이 청호컴넷의 자회사 매각 과정에서 청호컴넷으로 흘러 들어간 사실이 공시됐다"며 "청호컴넷 주가가 뛰면서 최 회장은 보유 지분을 매각해 10억원에 가까운 차익을 실현했다"고 덧붙였다.
이는 전형적인 이해상충 구조라는 점이 영풍·MBK의 입장이다. 개인 투자 후 회사자금이 투입되면, 개인의 투자 가치가 상승할 수 있어 사익편취 가능성이 커지기 때문이다.
투자 대상 기업이 고려아연 본업과 직접적인 관련 없는 엔터테인먼트 기업이라는 점도 논란을 키우는 요소다. 게다가 이들 기업 상당수는 지속적인 적자를 기록한 것으로 알려졌다.
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영풍·MBK는 "이번 사례는 통상적인 투자 판단으로 설명하기 어려운 자금 흐름이며, 회사 자금이 최 회장 개인의 이해관계 속에서 활용됐다는 점에서 중대한 지배구조상 문제"라며 "금융당국의 감리 절차와 관련 조사 절차를 통해 사실관계가 철저히 규명돼야 한다"고 말했다.
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