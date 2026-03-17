국회 행정안전위원회 법안심사소위원회가 강원·제주·전북 특별자치도 관련 법안은 심사하면서도 부산 발전의 핵심으로 꼽히는 '부산글로벌허브도시 특별법'은 안건에서 제외한 것으로 확인됐다. 부산 현안이 또다시 국회 문턱을 넘지 못했다는 비판이 나온다.

박형준 부산시장은 17일 입장문을 통해 "앞에선 해양수도를 말하면서 부산을 또다시 미뤘다"며 강한 유감을 표했다. 그는 더불어민주당을 향해 "언제까지 부산을 차별할 것인가"라고 반문하며, 최근 국회 공청회가 부산 시민에게 희망고문이었는지 되물었다.

박 시장은 민주당이 해양수도를 강조하면서도 정작 핵심 기반이 될 법안은 외면하고 있다고 지적했다. 그는 "말과 행동이 다른 모습에 분노하지 않을 수 없다"며 "부산의 미래를 특정 정당에 맡길 수 있겠느냐"고 비판 수위를 높였다.

더욱이 해당 법안은 여야가 함께 발의한 초당적 법안이라는 점에서 논란이 커지고 있다. 이헌승 의원(국민의힘)과 전재수 의원(더불어민주당)이 공동 대표발의한 만큼 정치적 쟁점이 상대적으로 적다는 평가를 받아왔다.

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그럼에도 심사조차 이뤄지지 않자 부산 지역에서는 "스스로 발의한 법안마저 외면한 것"이라는 비판이 제기된다. 박 시장은 "부산의 미래는 정파적 타협이나 차별의 대상이 될 수 없다"고 강조하며, 약 330만 부산 시민의 뜻을 외면한 책임을 묻겠다고 힘줬다.

끝으로 그는 "이 책임을 반드시 묻고 부산의 길을 끝내 열어내겠다"고 말했다. 법안 처리 여부가 향후 지역 정치의 핵심 쟁점으로 부상할 전망이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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