교보생명 광화문글판 이번엔 'BTS'

"나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지"

'나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지(Born in Korea, Play for the World).'

17일 교보생명 본사 사옥 외벽에 걸린 BTS의 초대형 래핑. 교보생명 AD 원본보기 아이콘

교보생명이 빅히트 뮤직과 협업해 서울 종로구 본사 사옥 외벽에 시민들의 도전과 노력을 응원하는 초대형 래핑을 선보였다고 17일 밝혔다.

이번에 설치한 래핑은 가로 90m, 세로 21m에 총면적은 1890㎡에 달한다. 문구는 '나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지', 'Born in Korea, Play for the World'다. 세계를 무대로 자신만의 이야기를 써내려 가는 방탄소년단처럼, 모든 시민들이 도전하고 노력해 자신의 잠재력을 꽃 피우고 더 큰 세상을 향해 나아가자는 희망의 메시지를 담았다. 디자인은 태극기 사괘인 건곤감리에서 모양을 따왔다. 여기에 방탄소년단의 새 앨범 디자인 요소를 서체와 색상에 반영했다.

교보생명 광화문글판과 방탄소년단의 만남은 이번이 세 번째다. 지난 2020년 8월에도 방탄소년단의 노래 가사를 활용한 광화문글판을 두 차례 선보인 바 있다.

당시 코로나19 장기화로 지친 시민들을 위로하는 취지에서 '다시 런(Run) 런 런 넘어져도 괜찮아, 또 런 런 런 좀 다쳐도 괜찮아', '때론 지치고 아파도 괜찮아 니 곁이니까 너와 나 함께라면 웃을 수 있으니까'라는 문안을 게시했다.

이듬해 11월에는 방탄소년단이 100번째 광화문글판을 기념해 문안을 썼다. '[춤] 만큼은 마음 가는 대로, 허락은 필요 없어'란 글귀로 교보생명 본사 사옥 외벽에 래핑을 장식했었다.

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교보생명은 광화문글판과 방탄소년단의 만남을 발판 삼아 K-컬처를 세계에 알리고, 더 많은 공감과 연대를 이끌어내기 위한 다양한 시도를 이어갈 계획이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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