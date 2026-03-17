"금융안정·성장 등과 비교 시 크게 우려스러운 상황 아냐"

2월 점도표 결과, 이란 전쟁 고려되지 않은 상태

물가 상방 리스크vs성장 하방 리스크…2월과 다를 수 있어

"물가는 금융안정과 성장 등 다른 목표 대비 크게 우려스러운 상황은 아니다. 5월 점도표는 2월 결과와 차이가 있을 수 있다."

이수형 한국은행 금융통화위원이 17일 오전 서울 중구 한은에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 한국은행 AD 원본보기 아이콘

중동 사태, 물가에 상당한 영향…시급한 고려요인은 아냐

이수형 한국은행 금융통화위원은 17일 서울 중구 한은에서 열린 기자간담회에서 금통위원으로서 개인 견해임을 전제하면서 "(미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이) 물가에 상당히 영향을 줄 수밖에 없는 상황"이라고 말했다. 여러 산업에서 공통으로 쓰고 있는 석유와 액화천연가스(LNG), 나프타 등 경제 활동의 근간을 이루는 제품의 수급 문제가 가격에 반영되며 물가에 상방 리스크로 작용하고 있다는 설명이다.

한은은 2월 경제전망 전제에서 연평균 브렌트유 가격을 배럴당 64달러로 잡았다. 이 위원은 "현재 그것보다 훨씬 오른 상황(이므로 이 부분을 고려해야 한다)"이라고 짚었다. 상승한 가격도 중요하기만 상승 지속 기간 역시 중요한 고려 요소라는 설명이다. 그는 "날마다 이런 상황이 조기에 종결될지 등에 대한 상황이 변동되고 있어, 상방 리스크가 얼마나 실제로 한국 경제에 임팩트를 줄지 아직은 판단하기 이른 시점"이라고 말했다.

다만 현재 기준에서 물가의 '긴급도'는 금융안정과 성장 등 다른 고려 요인 대비 크지 않은 것으로 분석했다. 이 위원은 "이란 사태로 다시 고려해봐야 하긴 하나 다른 목표 대비 크게 우려스러운 상황은 아직 아니다. 다음 통화정책방향 결정 회의(통방, 4월10일) 때까지 모니터링해야 할 부분"이라며 "얼마나 지속될지를 보고 판단해야 한다. 지금 수준에서는 방향성을 얘기할 정도로 확신이 있는 상황은 아니다"라고 말했다. 통화정책 측면에서도 당분간 상황을 지켜보고 판단해야 할 것이란 설명이다.

이수형 한국은행 금융통화위원이 17일 오전 서울 중구 한은에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 한국은행 원본보기 아이콘

물가 상방 리스크 vs 성장 하방 리스크…5월 점도표, 2월과 다를 가능성 有

앞으로 상당 기간 기준금리 동결을 시사한 지난 2월 'K점도표'의 내용은 '바뀔 수 있다'는 설명이다. 당시엔 중동 사태에 따른 영향을 고려하지 않았기 때문이다.

이 위원은 "어떤 약이든 약효가 있고 부작용이 있는데, 지금은 실물뿐 아니라 금융 측면에서도 반응이 너무 다르고 하루에도 여러 번 달라지는 상황이어서 약효와 부작용 중 어떤 게 더 크게 작용할지(신중한 접근이 필요하다)"라며 "2월 점도표 발표 이후 물가 상방 리스크가 발생했고, 성장 측면에선 기초 투입재에 대한 가격 상승 불확실성으로 인한 하방 압력이 있어 2월 결과와는 차이가 있을 수 있다"고 말했다.

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환율과 관련해선 "개인적으로는 지금 단계에선 아주 걱정할 단계는 아니라고 본다"고 말했다. 중동 사태로 안전자산에 대한 수요가 늘며 달러 강세가 나타나고, 원화가 상대적으로 절하됐으나 이는 한국 만의 요인은 아니라는 설명이다. 최근 높은 변동성 역시 외부 요인에 따른 결과라는 얘기다. 이 위원은 "달러 수급에서 경상 수지 부분은 견조하게 유지가 될 것 같고, 최근 거주자 해외 투자 부분도 상당 부분 안정세를 보이고 있다"며 이런 요인들이 복합적으로 작용한다는 전제하에 이같이 판단한다고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



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