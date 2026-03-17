청송 배대윤·임기진 경선

광역의원 4명도 단수결정

민주당경북도당은 지난 13일 비공개 면접, 15일 '후보자 합동연설 및 공개면접'에 이어 17일 후보자추천관리위원회(위원장 오일영)를 열어 기초단체장·지역구 광역의원 신청자에 대한 1차 심사 결과를 발표했다.

민주당경북도당 공직선거후보자추천관리위원회(공관위)는 포항시장 박희정 포항시의원, 안동시장 이삼걸 전 행정안전부 제2차관, 영천시장 이정훈 민주당 당대표 특별보좌역 경북특보, 경산시장 김기현 전국자치분권민주지도자회의 공동대표, 영양군수 김상훈 기본사회경북본부 공동대표, 영덕군수 강부송 전 민주당 군위의성청송영덕 지역위원장, 칠곡군수 김시환 전 경북도의원, 예천군수 윤동춘 전 경북경찰청장, 울릉군수 정성환 전 울릉군의원 등 9곳을 단수 후보로 추천했다.

이어 기초단체장 선거구 복수 지역으로 관심을 모았던 안동, 영주, 청송지역의 경우 적합도 조사와 면접 심사 결과 안동시장, 영주시장을 제외한 청송군수는 배대윤 전 청송군수와 임기진 경북도의원이 경선으로 후보를 결정한다.

광역의원 포항시 제9선거구는 김상헌 전 경북도의원, 구미시 제8선거구 이지연 구미시의원, 영덕군 선거구 임민혁 민주당 경북기본사회위원회 영덕군기본사회위원장, 예천군 제2선거구 정광주 예천군 아픈아이병원동행서비스 센터장 등 4곳을 단수 지역으로 결정했다.

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한편, 공관위는 1차 공모에 신청한 기초의원 73명에 대해 17일부터 20일까지 4일간 후보자 면접을 실시하고 오는 24일 심사 결과를 발표할 예정이며 신청자가 없는 선거구에 대해서는 3월 23일경 3차 공모를 실시해 기초단체장, 광역·기초의원 후보자를 모집할 방침이다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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