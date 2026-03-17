청년·소상공인·농민·예술인 등 계층별 수당 지급 구상

“20조 시드머니는 사용 안 해…우선순위 높은 분야 투입”

강기정 전남·광주 통합특별시장 예비경선 후보가 '특별시민수당 지급'을 1호 공약으로 제시했다. 통합특별시 출범 이후 시민 삶의 질을 끌어올리겠다는 구상이다.

강 후보는 17일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "특별시민수당은 통합특별법 제317조(기본사회 실현에 관한 특례) 등에 근거를 둔 제도"라며 "통합 이후의 '그랜드 비전'을 제시하는 것도 중요하지만 청년과 소상공인, 농민, 예술인 등 계층별 지원을 통해 광주·전남 시민의 삶을 현실적으로 개선하는 게 더 중요하다"고 밝혔다.

강기정 전남·광주 통합특별시장 예비경선 후보. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

공약에는 ▲청년기본수당 ▲소상공인 매출안정 수당 ▲농촌기본소득 확대 ▲예술인 창작수당 지급 등이 포함됐다.

청년기본수당은 광주·전남 60여만 청년을 대상으로 연 100만원을 지역화폐로 단계적으로 지급하는 내용이다. 지역 내 소비를 촉진하고 청년 정착 기반을 강화하겠다는 취지다.

소상공인 지원은 연매출 1억원 이하 30만명을 대상으로 연 200만원 규모의 '매출안정수당'을 지급하는 방안이다. 디지털 전환 지원과 병행해 골목상권 회복을 추진한다는 계획이다.

농업 분야에서는 광주와 전남 간 농민수당 기준을 통일하고 농촌기본소득을 지역·단계별로 확대하겠다고 밝혔다.

예술인 지원은 선별 방식에서 보편 지급으로 전환해 광주·전남 1만여 명에게 연 300만원의 창작수당을 지급하는 방안을 제시했다.

이와 함께 보훈수당과 참전명예수당 등 각종 수당을 단계적으로 상향하고, 요양보호사와 사회복지사 등 돌봄·복지 종사자 임금을 서울 수준으로 개선하겠다고 밝혔다.

강 후보는 "햇빛과 바람, 산과 바다, AI·데이터에서 나오는 수익을 시민과 나누겠다"며 "규제프리 실증도시를 구축해 데이터가 소득이 되는 구조를 만들겠다"고 말했다.

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재원과 관련해 강 후보는 "중앙정부에서 내려오는 20조원 규모 시드머니는 활용하지 않겠다"며 "우선순위가 더 높은 분야에 투입해야 한다는 판단이 작용했다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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