4개 대학 순회 상담…계약서 검토·등기 확인 등 제공

‘안심 계약 동행’ 운영…청년 1인가구 주거 지원 강화

전세사기 우려 속에 부동산 거래 경험이 적은 청년을 겨냥한 현장 상담이 대학으로 찾아간다.

광주 광산구 청사. AD 원본보기 아이콘

광주 광산구는 청년들의 주거 불안을 줄이기 위해 '찾아가는 안심상담센터'를 운영한다고 17일 밝혔다. 상담은 호남대, 광주여대, 광주보건대, 남부대 등 관내 4개 대학에서 다음 달 말까지 매달 두 차례 이동형으로 진행된다.

상담센터에서는 전문 공인중개사가 임대차 계약 전 계약서 검토 등 사전 상담을 제공한다. 등기부등본 확인 방법과 전세사기 유형, 예방 방법도 안내한다.

청년 1인 가구를 대상으로 계약 현장에 전문가가 동행하는 '안심 계약 동행 서비스'도 운영된다. '전셋집 구하기 점검표'를 담은 주택임대차 안내문도 제작해 배포할 예정이다.

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광산구 관계자는 "청년들이 전세사기 걱정 없이 주거를 마련할 수 있도록 현장 중심 지원을 강화하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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