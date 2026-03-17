영천시는 시민 누구나 더 편리하고 쾌적하게 민원 서비스를 이용할 수 있도록 민원실의 환경을 개선했다고 17일 밝혔다.

이번 환경 개선은 민원인과의 원활한 소통을 도모하고, 밝고 쾌적한 민원실 환경을 조성하기 위해 추진됐다.

영천시 민원실을 이용하는 민원인에게 공무원이 안내를 하고 있다. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 민원 공무원의 안전한 근무환경 조성을 위해 설치된 강화유리 가림막으로 인한 의사소통 불편을 해소하고자, 민원 창구에 양방향 마이크 17대와 스피커를 설치했다.

이를 통해 고령자와 청력이 약한 민원인의 이용 편의를 높이고, 원활한 소통을 바탕으로 민원 서비스 향상에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

또한 노후·변색된 블라인드를 밝은 색상으로 전면 교체해 다소 어둡고 경직된 분위기의 민원실을 밝고 정돈된 공간으로 조성했으며, 민원 안내 도우미를 배치해 시민들이 보다 쾌적한 환경에서 친절한 민원 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

시 관계자는 "민원실은 시민과 행정이 직접 만나는 공간인 만큼, 시민이 체감할 수 있는 환경 개선을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편, 영천시는 순번대기시스템과 민원안내 모니터 설치, 민원 유도선 마련, 장애인·노약자·임산부 등 사회적 약자 우선 배려창구 운영 등 시민 누구나 차별 없이 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있도록, 민원실 환경을 시민 편의 중심으로 개선해오고 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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