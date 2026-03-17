경기 수원시가 17일 서울 중구 을지로2가 비자 코리아(VISA Korea)에서 관내 중소제조기업과 비자 코리아 관계자 등이 참석한 가운데 '2026 중소기업 수출결제 간소화 워크숍'을 열었다.

이날 워크숍은 ▲관내 기업 에스엠(SM)에코랩의 수출결제 간소화 플랫폼 이용 후기 발표 ▲수출결제 간소화 지원사업 브리핑 ▲국제 교역 동향 정보 공유 ▲실무 간담회와 질의응답 순으로 진행됐다.

파우더 워시 등 화장품 제조기업인 에스엠(SM)에코랩(영통구 창룡대로)은 이날 수출결제 간소화 플랫폼 이용 후기 발표에서 수출결제 경험을 소개했다.

에스엠(SM)에코랩 관계자는 "결제 간소화 플랫폼을 이용하면 수출 상담 당일 결제를 할 수 있고, 인보이스(무역 거래에 사용하는 송장) 1종만으로 서류 절차를 처리할 수 있어 무역사기를 예방할 수 있다"고 설명했다.

경기 수원시가 17일 서울 중구 을지로2가 비자 코리아(VISA Korea)에서 관내 중소제조기업과 비자 코리아 관계자 등이 참석한 가운데 '2026 중소기업 수출결제 간소화 워크숍'을 열었다. 수원시 제공 AD 원본보기 아이콘

기존 은행 신용장 방식은 대금 수취까지 2~3개월이 걸리고 여러 무역 서류를 제출해야 하는 등 절차가 복잡하다. 반면 결제 간소화 플랫폼은 인보이스만으로 결제가 가능해 거래 속도를 높이고 기업의 행정 부담을 줄일 수 있다.

수원시는 관내 중소제조기업을 대상으로 수출결제 간소화 플랫폼 이용료를 지원하고 있다. 기업당 최대 250만 원 한도에서 플랫폼 이용료(수출액의 1.5%)를 지원해 중소기업의 수출 거래 환경을 개선하고, 글로벌 시장 진출을 돕는다.

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수원시 관계자는 "수출결제 간소화는 중동발 교역 리스크 등 불안정한 국제 교역 환경 속에서 기업의 거래 안정성을 높일 수 있는 지원 정책"이라며 "중소기업이 글로벌 시장에서 안정적으로 거래하고 경쟁력을 높일 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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