입장권 구매 홍보ㆍ관광객 편의 대책 집중 논의

바가지요금 근절ㆍ편의시설 확충 총력

전남 여수시가 섬박람회 성공적인 개최를 위해 행정력을 집중하고 있는 가운데 16일 '제2차 2026여수세계섬박람회 테마별 지원사업 추진상황 보고회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회에는 정현구 시장 권한대행을 비롯해 국·소·단장 12명과 조직위 운영본부장 등 관계 공무원 20여 명이 참석해 섬박람회 입장권 판매 홍보 전략과 섬 지역 시민 실천운동 추진 방안 등을 논의했다.

여수시가 '2026여수세계섬박람회'의 성공적인 개최를 위해 행정력을 집중하고 있는 가운데 16일 '제2차 2026여수세계섬박람회 테마별 지원사업 추진상황 보고회'를 개최했다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 입장권 구매 홍보를 위해 이벤트, 챌린지, 캠페인을 통해 전 직원과 유관 기관·단체가 자연스럽게 참여할 수 있는 분위기를 조성해 나가기로 했다.

또한, 금오도, 거문도, 사도 등 관광객이 집중될 것으로 예상되는 12개 주요 섬을 중심으로 친절·청결 등 시민실천운동을 전개하고 개방화장실을 적극 발굴하는 등 방문객 편의를 위한 기초 편의시설 확충에도 힘쓸 계획이다.

아울러 섬박람회장과 주변 인프라 조성사업 추진 일정도 함께 점검했다.

특히, 개도 청석포 휴게공간 조성, 개도 마녀목공원 조성, 남면 비렁길 개선 공사 등 주요 사업을 살피고 섬박람회 일정에 차질이 없도록 공기 내 준공을 목표로 추진한다.

정현구 시장 권한대행은 "행사 기간 바가지요금 근절을 위해 강력한 행정 제재 예고와 홍보를 병행하되, 업체들이 위기의식을 갖고 자발적으로 가격 안정에 참여할 수 있도록 설득과 소통에 힘써달라"고 말했다.

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여수시는 앞으로 음식·숙박 대책과 교통대책 지원 방안 등을 다음 보고회의 핵심 테마로 설정하고 보다 세밀한 종합 지원 대책을 마련할 계획이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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