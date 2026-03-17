교육부 공모 5년 연속 선정

수어통역사 등 17개 과정

전문기관 29곳과 협력 추진

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 북구가 장애와 비장애의 경계를 허물고 함께 성장하는 '2026년 장애인 평생학습도시 운영사업'을 본격 추진한다.

17일 북구에 따르면 구는 최근 교육부 국립특수교육원이 주관하는 공모사업에 5년 연속 선정되어 확보한 국비 4,000만 원을 포함, 총 1억 원의 예산을 장애인 특화 교육에 투입한다.

이번 사업은 장애인의 학습 수요를 반영해 자립 역량을 강화하고 지역사회 참여를 확대하기 위해 마련됐다. 교육 과정은 ▲인적자원 활성화 ▲지역자원 활성화 ▲취향 탐색 ▲지역교류 활성화 등 4개 분야 17개 세부 사업으로 구성됐다.

특히 올해는 장애인과 비장애인이 함께 소통하며 실질적인 사회 진출 능력을 키우는 데 중점을 뒀다. 전문 자격증 취득을 돕는 '토종 작물 관리사'와 '수어 통역사' 양성 과정이 대표적이다.

또한 지역 소상공인과 연계해 식품 및 굿즈 제작부터 판매까지 직접 참여하는 경제활동 프로그램을 운영하며, 영상 촬영·편집과 e-book 음성 녹음 등 장애인의 디지털 및 AI 기술 활용 능력을 높이는 교육도 진행한다.

북구는 교육의 전문성을 높이기 위해 관내 종합사회복지관과 대학 평생교육원 등 평생교육 전문 기관 29개소와 구축된 협업 체계를 적극 활용할 방침이다.

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북구 관계자는 "이번 사업이 장애인들에게 배움과 성장의 기회를 제공하고 지역사회에 깊게 뿌리내리는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 내실 있는 교육 프로그램을 통해 장애인 평생학습권 보장에 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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