국민의힘이 박완수 경남도지사를 오는 6월 3일 치러질 제8회 전국동시지방선거 경남도지사 후보로 단수공천 했다.

국민의힘 공천관리위원회는 17일 "경상남도는 제조업과 항공우주, 방위산업 등 대한민국 미래 첨단산업 경쟁력의 핵심축을 든든하게 담당하는 중추 지역"이라며 "박 도지사는 풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력산업 육성을 이끌어 왔고, 안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받아 경남도지사 후보로 단수 공천됐다"고 말했다.

이란 사태 관련 비상경제대책회의를 주재하는 박완수 경남도지사. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 "박 지사는 탁월한 산업 발전 전략을 바탕으로 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣고 경남의 더 큰 미래를 완성할 적임자"라고 강조했다.

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이로써 박 지사는 경남지사 선거에서 더불어민주당이 단수 공천한 김경수 전 지방시대위원장과 전·현직 경남지사 간 격돌을 벌이게 된다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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