공무원 위협·공무집행방해 여부 집중 조사

거창경찰서 “위법 확인 시 엄정 처벌”

경남 거창군 이장 임명 갈등과 관련해 경찰이 강제수사 가능성까지 열어두고 본격 수사에 착수했다.

행정기관 내에서 공무원을 상대로 한 집단 위협 의혹이 제기된 만큼, 단순 민원을 넘어 형사 사건으로 비화한 양상이다.

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거창경찰서는 사건 직후 관련 자료 확보와 함께 수사에 돌입했으며, 당시 읍장 실에 있었던 주민들과 공무원을 상대로 사실관계 확인을 진행 중이다. 특히 야구방망이 등 위험 물건 소지 여부와 실제 협박·위력 행사 여부, 공무집행방해 성립 가능성 등을 집중적으로 들여다보고 있다.

경찰은 CCTV와 출입 기록, 현장 진술 등 객관적 증거 확보에 주력하는 한편, 위법성이 확인될 경우 관련자 모두에게 엄정한 사법처리를 검토하고 있다. 사안의 중대성을 고려해 적용 가능한 혐의를 폭넓게 검토하는 분위기다.

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경찰 관계자는 "행정기관 내에서 공무원을 상대로 위협 행위가 있었는지 여부를 중심으로 사실관계를 면밀히 확인하고 있다"며 "불법 행위가 확인될 경우 법과 원칙에 따라 엄정하게 처리할 방침"이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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