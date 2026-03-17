소상공인 매장 디지털 전환 지원 사입 참여

무인 솔루션 도입비 최대 80% 지원 혜택

스크린골프 예약 플랫폼 김캐디가 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하는 '2026년 스마트상점 기술보급사업' 공급기업으로 2년 연속 선정됐다.

김캐디는 지난해에 이어 올해도 공급기업으로 선정되며 2년 연속 사업에 참여하게 됐다고 17일 밝혔다. 인공지능(AI), IoT, 자동화 기술 등을 활용해 소상공인 매장의 디지털 전환을 지원하는 정부 사업이다. 김캐디는 2026년 일반형 사업으로 지정돼 김캐디 무인솔루션 설치 시 공급가액의 최대 70%까지 정부 지원금을 받을 수 있다.

김캐디가 '2026년 스마트상점 기술보급사업' 공급기업으로 2년 연속 선정됐다. 김캐디 제공 AD 원본보기 아이콘

지원율은 일반 소상공인 70%, 간이과세자 및 1인 사업자는 80%까지 적용된다. 일부 지방자치단체에서는 자부담금 일부를 추가 지원하고 있다. 사업장 소재지에 따라 실제 도입 비용 부담을 더욱 낮출 수 있다.

김캐디는 스크린골프 매장을 위한 무인 운영 자동화 솔루션을 공급한다. 예약 관리, 출입 제어, 장비 제어, 전력 관리 등 매장 운영 기능을 통합 제공해 인력 의존도를 낮추고 운영 효율을 높이는 것이 특징이다.

이 시스템은 예약 정보를 기반으로 매장 장비와 시설을 자동으로 제어하는 방식으로 운영된다. 이용자가 예약을 진행하면 예약 시간에 맞춰 빔 프로젝터와 타석 시뮬레이터가 자동으로 실행된다. IoT 전력 제어 시스템을 통해 매장 전력 장비도 자동으로 관리된다.

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또 예약 정보와 연동된 출입 관리 시스템을 통해 이용자 출입이 자동으로 처리된다. 이용 단계별 음성 안내 기능을 채택해 무인 매장에서도 고객 안내가 가능하다. 매장 운영자는 모바일을 통해 매장 상태를 확인하고 원격 제어와 실시간 모니터링을 할 수 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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