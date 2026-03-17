닥터 마틴 신규 오픈 기념 10% 할인

아프리콧스튜디오 호남 첫 오픈

위글위글 새단장 기념 최대 60% 할인

스케쳐스 할인 및 사은품 증정

광주신세계 플레이 스팟 스케쳐스 매장에서 여직원이 남성 고객에게 추천 상품을 설명하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 고객 수요가 큰 신규 브랜드를 유치하고, 장르별 매장 재배치를 완료하고 고객 맞이에 나선다. 생활용품, 영패션, 스포츠 등 다양한 매장이 변화해 남녀노소 고객들의 관심을 끌 것으로 기대된다.

광주신세계는 17일부터 플레이 스팟에 '닥터 마틴' 매장을 오픈한다. 닥터 마틴은 유행을 타지 않는 클래식한 디자인으로 10대부터 중장년층까지 남녀노소가 찾는 신발 브랜드다.

광주신세계 닥터 마틴에서는 시그니처 모델인 '1460' 부츠 등 다양한 라인업을 선보이며, 오픈 기념으로 4월 12일까지 전 제품 10% 할인에 나선다. 일부 품목은 제외된다.

같은 날 '위글위글'도 새단장을 마치고 재오픈한다. 위글위글은 색다른 컬러감으로 일상에 즐거움을 더하는 라이프 스타일 브랜드로 MZ고객들로부터 높은 인기를 얻고 있다.

인스타그래머블한 인테리어로 고객들의 발길이 이어졌던 광주신세계 위글위글은 홈웨어, 욕실용품, 인테리어 소품 등 더욱 다양한 품목을 갖췄다. 재단장을 기념해 4월 12일까지 최대 60% 할인 프로모션을 한다.

편한 신발의 대명사 '스케쳐스'도 고객 호응에 힘입어 매장을 확장했다. 광주신세계 스케쳐스는 남녀노소 다양한 고객들이 찾는 브랜드답게 지난 1~2월 매출이 목표 대비 150% 가까이 달성할 정도로 높은 인기를 얻었다.

새단장 기념으로 3월 29일까지 10% 할인과 함께 20만원 이상 구매 고객들에게 스포츠 양말을 증정한다. 증정품은 한정 수량으로 조기종료 될 수 있다.

오는 20일에는 광주신세계 본관 6층에 프리미엄 키즈 라이프스타일 브랜드 '아프리콧스튜디오'가 호남 최초로 입점한다.

감각적인 디자인과 높은 퀄리티 덕분에 신제품이 출시될 때마다 오픈런과 품절대란을 일으키는 아프리콧스튜디오는 실내복과 가방이 유명하다.

광주신세계 아프리콧스튜디오는 오픈을 기념해 여름 신상품을 광주신세계 고객들에게 먼저 선보이고, 시그니처 실내복을 10% 할인하는 등 이벤트를 펼친다.

지난 2월 패션·라이프 스타일 큐레이션 스토어 'EE플레이스'를 오픈한 광주신세계는 앞으로도 고객 수요에 따라 브랜드 유치에 힘쓸 계획이다.

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광주신세계 이정일 신관팀장은 "고객들에게 쇼핑의 즐거움을 선사하고자 신규 브랜드 유치와 재단장에 나섰다"며 "닥터 마틴과 위글위글 등 달라진 매장에서 쇼핑의 즐거움을 누리시길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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