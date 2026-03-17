UTM 시스템 실전 도입

상주 경천섬 일대 구축

한국공항공사가 자체 개발한 드론교통관리(UTM) 기술을 활용해 실생활 드론 배송 상용화에 나선다. 공공기관의 관제 기술과 지자체의 인프라를 결합해 드론 산업의 안전성을 확보한다는 구상이다.

한국공항공사 미래항공교통센터에서 공사가 자체개발한 ‘KAC 드론교통관리(UTM) 시스템’을 설명하고 있다. 한국공항공사 AD 원본보기 아이콘

한국공항공사는 국토교통부 주관 '2026년 드론 실증도시 구축사업' 공모에서 K-드론배송 상용화 사업자로 선정됐다고 17일 밝혔다. 이번 사업은 지난 9일 사업자 선정을 마쳤으며, 상주시·둠둠·경북IT융합산업기술원이 공동 참여해 오는 11월까지 상주 경천섬 일대에 스마트 배송 서비스를 구축할 계획이다.

공사는 자체 UTM 시스템을 통해 드론의 식별과 추적, 경로 이탈 및 충돌 경보 등 통합 관제를 담당한다. UTM은 가상 경계 내 비행을 제한하는 지오펜싱 기능을 포함해 드론의 안전 운항을 지원하는 핵심 체계다. 상주시는 인프라 조성을 맡고 둠둠은 배송용 드론 제작을, 경북IT융합산업기술원은 실증 데이터 분석을 수행한다.

공사는 실시간 배송 현황과 CCTV 영상을 연계한 통합관제 시스템을 통해 드론 배송 전 과정을 안정적으로 관리할 방침이다. 이번 실증을 바탕으로 시설물 점검과 안전사고 감시 등 공공서비스 전반에 맞춤형 UTM 기술 접목을 확대할 계획이다.

AD

박재희 한국공항공사 사장직무대행은 "이번 사업은 UTM 기술을 실제 드론 배송 서비스에 적용하는 첫 사례"라며 "성공적인 사업 추진을 통해 드론 산업 활성화를 앞당기겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>