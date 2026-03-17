총사업비 4689억 원 규모 상·하수도 국비사업 30건 추진

노후 정수장 정비·하수처리장 증설 등 도시 생활 인프라 개선

경주시는 시민 생활과 직결되는 상·하수도 분야에서 국비사업을 적극 추진하며 도시 기반 인프라 개선에 나서고 있다고 17일 밝혔다.

시에 따르면 총사업비 4689억 원 규모의 상·하수도 국비사업 30건이 현재 추진 중이거나 완료된 것으로 나타났다.

경주시 상수도 주요 수원지인 덕동호 전경. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

사업 시기별로 보면 2018년부터 2021년까지 8건 1781억 원 규모의 사업이 추진됐으며, 2022년부터 2026년까지는 22건 2908억 원 규모의 사업을 확보해 추진하고 있다.

분야별로는 상수도 분야 11건 2313억 원, 하수도 분야 19건 2376억 원 규모다.

주요 사업은 노후 정수장 정비와 관망 현대화, 하수처리장 증설, 하수관거 정비 등 시민 생활과 직결되는 도시 필수 기반시설 개선 사업들이다.

경주시는 상·하수도 사업의 재원 구조를 국비 중심으로 확대하며 안정적인 사업 추진 기반을 마련하고 있다.

과거에는 상수도 사업은 지방채 중심, 하수도 사업은 민간투자 방식으로 추진되면서 약 4560억 원 규모의 재정 부담이 발생한 바 있다.

반면 최근에는 국비 중심 사업 추진을 통해 총 4689억 원 규모의 사업을 확보했다.

상수도 분야 국비 확보액도 2010년부터 2017년까지 493억 원 수준에서 2018년부터 2026년까지 2313억 원으로 크게 증가했다.

아울러 상·하수도 건설과 자재 공급, 관련 인력 투입 등으로 지역 산업 활성화에도 긍정적인 파급효과가 기대되고 있다.

시는 노후 정수장 정비와 관망 현대화, 하수처리장 증설 등을 통해 상·하수도 보급률을 기존 60~70% 수준에서 90%까지 확대하며 도시 생활 인프라 개선을 지속적으로 추진하고 있다.

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주낙영 경주시장은 "상·하수도는 시민 생활의 안전과 도시 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 기반시설"이라며 "시민들이 안심하고 이용할 수 있는 안전하고 깨끗한 물 환경을 만들기 위해 관련 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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