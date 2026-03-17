거래소, 증시 프리마켓 시행일 9월로 연기

종전 6월29일에서 9월14일로 늦춰

한국거래소는 증권시장 프리·애프터마켓 개설 시행일을 오는 6월29일에서 9월14로 2.5개월 연기한다고 17일 밝혔다.

거래시간 연장을 위한 시스템 개발 완성도를 높이고 충분한 테스트 기간 확보가 필요하다는 증권업계의 의견을 수용한 조치라고 설명했다.

이에 따라 3월 중 열어 약 15주간 운영 예정이었던 모의시장도 4월초 열어 약 23주 운영할 계획이라고 했다.

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거래소 관계자는 "우리 자본시장의 국제적 정합성과 경쟁력 제고를 위해 거래시간 연장을 포함한 자본시장 인프라 선진화를 조속하게 추진해나갈 계획"이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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