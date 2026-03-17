지역 상권 상생…협력 모델 구축

광주서구시설관리공단은 13일 기업은행 금호점과 '공영주차장 이용 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 광주서구시설관리공단 제공 AD 원본보기 아이콘

광주서구시설관리공단은 13일 기업은행 금호점과 '공영주차장 이용 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이번 협약은 금호동 공영주차장 이용을 확대하고 지역 금융기관과의 상생 협력 모델을 구축하기 위해 추진됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 금융기관 이용 고객에게 편리한 주차 환경을 제공하고, 공영주차장의 유휴 공간을 효율적으로 활용해 주차장 이용 편의와 시설 활용도를 높일 계획이다.

정용욱 광주서구시설관리공단 이사장은 "이번 협약은 공영주차장 활용도를 높이고 지역 금융기관과 상생 협력 기반을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 민간 협력 모델을 통해 공단의 경영 효율성과 지역 상생을 동시에 확대해 나가겠다"고 말했다.

AD

공단은 이번 협약의 운영 성과를 지속 분석하는 동시에, 향후 협업 대상을 민간 기관까지 폭넓게 확대, 상생 협력 모델의 완성도를 높여나갈 계획이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>