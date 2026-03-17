NH투자증권, 한미간 퇴직연금 비교 리포트 발간

NH투자증권 100세시대연구소는 'THE100리포트' 119호를 발간했다고 17일 밝혔다.

이번 리포트에서는는 '같은 연금, 다른 결과! 무엇이 달랐나? 401(k) vs 퇴직연금'이라는 주제를 다뤘다. 한국의 확정기여형 퇴직연금제도(DC)와 미국의 401(k)제도의 발전 과정과 제도적 차이점, 가입자들의 행태와 성과 비교를 통해 유사점과 차이점이 만들어낸 영향에 대해 알아봤다.

김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "연금자산 운용의 효율성과 노후 생활 보장 기능을 고양하기 위해서는 미국의 401(k)제도의 '자동가입, 자동투자', '자산 이탈 방지 장치' 등과 같은 제도적 장치가 중요하다"고 강조했다.

이어 "기금형 퇴직연금제도의 도입이 진행되고 있는 우리나라의 퇴직연금 시장도 새로운 제도의 도입과 함께 디폴트옵션의 활용도 제고와 가입자금 이탈 방지책 등이 잘 작동하면 근로자들의 노후준비를 위한 연금자산 형성에 큰 도움이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

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'THE100리포트'는 NH투자증권 100세시대연구소에서 발간하는 리서치자료로 행복한 100세시대를 위한 생애자산관리, 고령화 트렌드 등 다양한 주제를 연구한다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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