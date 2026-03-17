서울 교육청 떠난 자리에 'AI 교육센터' 설치

서울시교육청, 종로서 용산으로 이전

기존 청사는 '교육·행정 복합 공간'으로

'서울교육 성장지원 플랫폼' 재편



서울시교육청 청사가 용산으로 이전함에 따라 기존 종로 청사는 'AI교육센터' 등으로 활용된다. 디지털 전환, 미래형 교육모델 확산, 학부모·시민 평생교육 수요 증가 등에 대응해 '개방형 복합 교육 공간'으로 조성하겠다는 계획이다.

17일 서울시교육청은 이 같은 내용의 기존 청사 활용 계획안인 '서울교육 성장 지원 플랫폼'을 발표했다.

본관 1~2층에는 AI 교육센터를 설치해 AI 인재 양성을 목표로 다양한 프로젝트형 체험교육과 기업·대학 연계 프로그램을 운영한다. AI 교육센터는 학생뿐만 아니라 지역 주민에게도 개방해 디지털·AI 체험교육 프로그램을 운영함으로써 지역사회와 교육의 경계를 허무는 열린 플랫폼으로 활용될 예정이다.

보건안전진흥원 1층에는 학생건강증진센터를 신설해 다양한 양상으로 심화하는 학생 건강 문제 개선을 위한 종합적인 지원을 제공한다.

교직원을 위한 공간으로는 본관 10층에 스마트워크센터를 마련해 순환근무와 협업 거점으로 활용한다. 또한 본관 3~6층에는 중부교육지원청, 7~8층에는 보건안전진흥원을 이전 배치해 위반건축물 문제를 해소하고, 안정적이고 확장된 행정 공간을 확보할 방침이다.

아울러 보건안전진흥원 지하 1층과 2~3층에 서버실 확충, 이원화된 교육정보화부 통합을 통해 클라우드 기반 행정과 온라인 학습을 지원하는 정보 인프라를 강화할 예정이다.

교육공동체를 위한 공간으로 별관동에 노동조합 사무실을 이전해 민간 임차 부담을 줄이고 노사 상생 기반을 마련한다.

교육청은 학생과 교직원, 시민의 안전과 이용 편의를 최우선으로 고려해, 내진 성능과 석면 등 안전성 검토를 병행할 계획이다. 이를 통해 기존 건축물의 안전성을 확보하고 이용자들이 안심할 수 있는 쾌적한 공간으로 리모델링한다.

올해 투자심사·예산 반영 및 설계 착수에 나서며 2028년 상반기에는 공사를 완료하고 개관할 예정이다.

시교육청은 이번 계획을 통해 ▲학생 성장지원, ▲교육활동 내실화, ▲교육공동체 소통·협력 활성화, ▲디지털 행정 효율성 제고라는 성과를 기대하고 있다.

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정근식 교육감은 "종로구 청사가 단순한 행정청사를 넘어 서울교육 정책과 미래 교육을 선도하는 열린 플랫폼으로 거듭날 것"이라며 "학생·교직원·시민 모두가 함께 성장할 수 있는 안전하고 혁신적인 공간이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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