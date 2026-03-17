온라인 쇼핑몰·하나로마트 연계로 육아용품 구매 환경 개선

경남 하동군이 '하동 형 육아수당'의 사용처를 온·오프라인으로 확대해 소비 환경을 개선하면서, 육아 지원의 체감도를 높이고 있다.

군은 올해부터 인구 감소와 저출산 위기 극복을 목표로 월 60만원의 육아수당을 하동사랑상품권(제로페이)으로 제공하고 있다. 이는 양육 가정의 경제적 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진하는 선순환 구조를 만들기 위한 정책이다.

여기서 한 발 나아가, 부모들이 생활권 내에서 편리하게 수당을 사용할 수 있게 하고자 별천지 하동 쇼핑몰 내에 '육아용품관'을 개설하고, 온라인으로 육아수당 결제가 가능하도록 시스템을 연계했다.

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이를 통해 관내 양육 가정은 외출의 번거로움 없이 가정에서 지역의 우수한 농특산물과 필요한 육아 물품을 간편하게 구매할 수 있게 됐다.

육아수당 온라인 사용 연계와 더불어 군은 수당의 활용 범위를 넓히고 양육 가정에 구매 편의를 제공하고자 3월 17일 '온라인 베이비페어'를 개최한다.

이번 행사는 별천지 하동 쇼핑몰을 통해 진행되며, 관내 영유아 간식 전문 업체 외 다양한 입점 업체들이 참여해 30여 종의 육아 관련 품목일 한곳에서 선보일 예정이다.

한편, 오프라인에서도 육아수당 사용 편의를 높이기 위한 방만이 마련됐다. 하동축협 하나로마트는 육아수당 사용 확대에 발맞춰 매장 내에서 기저귀, 물티슈, 목욕용품 등 다양한 육아용품을 구매할 수 있도록 전용 판매 공간을 운영 중이다.

이를 통해 양육 가정이 생활권 내에서 필요한 육아용품을 더욱 편리하게 구매할 수 있을 뿐만 아니라, 지역 내 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

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군 관계자는 "육아수당이 양육 가정에 실질적인 도움이 될 수 있도록 온·오프라인 소비처 발굴에 집중하고 있다"라며 "17일 열리는 온라인 베이비페어를 통해 하동의 농특산물과 필요한 육아용품을 더욱 편리하게 구매하시길 바란다"라고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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