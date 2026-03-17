광주지방보훈청이 조국 독립을 위해 헌신한 故박판용 지사와 故원복준 지사의 후손에게 독립유공자 포상을 전수했다. 광주보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주지방보훈청은 조국 독립을 위해 헌신한 故박판용 지사와 故원복준 지사의 후손에게 독립유공자 포상을 전수했다고 17일 밝혔다.

이번 포상 전수는 전수대상자의 상황을 고려해 '청사 전수'와 '찾아가는 자택 전수'로 나눠 진행됐으며, 오전에는 광주지방보훈청에서 故박판용 지사의 자녀에게 포상이 전수됐다.

故박판용 지사는 1928년 5월 26일 전남 함평군에서 토지반환 운동에 참여했다가 체포돼 징역 6월을 받는 등 항일 투쟁에 앞장선 공로로 지난 2022년 대통령표창이 추서됐으나, 후손 확인에 어려움을 겪다 최근 후손이 확인돼 포상을 전달했다.

오후에는 광주 북구 신안동에 거주하는 故원복준 지사의 자녀 자택을 방문해 포상을 전수했다.

故원복준 지사는 1929년 11월과 1930년 2월 전남 나주공립고등보통학교 재학 중 광주학생운동에 호응하는 만세 시위에 참여하다 체포돼 옥고를 치르는 등의 공로로 제107주년 3·1절 계기 독립유공자 포상이 결정됐으나, 자녀가 건강상의 이유로 지난 3·1절 기념식에 참석하지 못해 자택을 찾아갔다.

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김종일 광주보훈청장직무대리는 "조국 독립을 위해 모든 것을 바친 독립유공자의 헌신이 있었기에 오늘날의 대한민국이 존재했다"며 "한 분의 독립유공자라도 더 찾아내기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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