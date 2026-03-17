우기 전 신속한 복구 추진과 안전관리 강화 주문

경남 산청군은 여름철 우기를 앞두고 주요 수해 피해 건설 현장을 방문해 복구 현황을 점검하고 안전관리 강화에 나섰다고 17일 밝혔다.

이번 점검은 이승화 산청군수를 비롯해 관련 사업 담당 부서 관계자가 참석해 관내 주요 수해복구 공정의 관리 상태를 직접 확인하고 현장 기술인들과 조속한 준공을 위한 실무 의견을 공유하기 위해 마련됐다.

산청군, 수해복구 건설현장 병정-내수 재해복구사업 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

점검단은 자양교 수해 복구공사, 병정~내수지구 수해복구 사업장 등 대규모 피해 발생지는 물론, 소규모 수해 복구 현장을 차례로 방문해 공사 진행 상황을 면밀히 살폈다.

특히, 대규모 피해 시설에 대해서는 우기 전 2차 피해 예방을 위한 공정 관리 현황을 집중적으로 점검하고, 소규모 복구 현장의 경우 안전 시설물 설치 및 시공 상태를 중점적으로 살폈다.

군은 복구 작업이 지연되어 추가 피해가 발생하지 않도록 공정에 속도를 내는 한편, 안전 수칙이 소홀해지지 않도록 현장 안전 수칙 준수에도 완벽히 해 줄 것을 당부했다.

아울러 신속한 복구 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 미연에 방지하기 위해 ▲사업장 주변 안전시설 추가 설치 ▲신호수·안전관리자 적정 배치 ▲작업자 안전 수칙 준수 등을 당부하며 견실한 시공을 강조했다.

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이승화 산청군수는 "복구 속도를 높이는 것만큼 중요한 것이 현장의 안전과 견실한 시공"이라며 "군민들이 안심하고 일상을 보낼 수 있도록 재해복구사업 신속 추진에 철저히 하고 군민의 안전 확보와 일상 회복을 앞당기는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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