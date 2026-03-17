전국·수도권 등 대부분 하락

자금조달·자재수급지수 모두 하락

이란 전쟁에 고유가·물가 상승 우려

서울 시내 아파트 단지. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

주택사업자들이 바라보는 부동산 경기 전망이 나빠진 것으로 확인됐다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료로 시장에 매물이 풀리면서 매수자들의 관망세가 나타나고 대출 규제로 인해 매수세가 위축된 영향이라는 설명이다.

17일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 3월 주택사업경기전망지수는 전월보다 6.8포인트 하락한 89.0으로 전망됐다. 해당 지수는 기준선인 100을 기준으로 이보다 높으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로, 낮으면 나빠질 것으로 보는 주택사업자가 많다는 것을 의미한다.

수도권은 12.4포인트 하락한 94.9로, 비수도권은 5.6포인트 내린 87.7로 전망됐다. 수도권 중에선 인천이 15.2포인트 내린 84.8을 기록, 가장 큰 폭으로 하락했다. 서울도 13.0포인트 내려 100.0을 기록했고 경기도 9.0포인트 하락한 100.0으로 전망됐다.

주산연은 "최근 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 매물이 출회되면서 가격이 하락하고 있는 가운데, 자금조달의 어려움과 추가 하락에 대한 기대감으로 매수세도 위축되어 사업자들의 미분양 우려가 반영된 것으로 보인다"라고 전했다.

이어 "최근 강남3구와 용산 등 고가주택 시장을 중심으로 매물이 늘고 매수세가 줄어 아파트 가격이 하락세로 돌아서고 있다"라며 "그 인접 지역에서도 상승폭이 둔화되거나 하락세로 전환되고 있다"고 설명했다.

광역시는 3.2포인트 하락한 95.9, 도지역도 7.5포인트 내린 81.5로 전망됐다. 울산이 18.7포인트 하락했고 이어 광주 14.1포인트, 대구 0.2포인트 순으로 내렸다. 부산과 대전은 각각 7.5포인트, 5.6포인트 올랐고 세종도 0.5포인트 상승했다.

도지역은 모든 곳이 다 하락했다. 제주 15.8포인트, 경북 14.1포인트, 충북 9.1포인트 순으로 내렸다.

주산연은 "다주택자 양도세 중과 예고와 지방 미분양 증가로 다시 약세로 전환되는 모습"이라며 "현재 세종을 제외한 대부분의 비수도권 지역에서 전망지수가 기준치인 100.0을 하회하고 있다"고 했다.

이어 "지방 주택 시장은 수요 기반이 상대적으로 약한 가운데 미분양 부담까지 확대되면서 사업자들의 심리가 전반적으로 위축된 상황"이라고 덧붙였다.

한편, 3월 전국 자금조달지수는 전월 대비 0.5포인트 하락한 82.8로 전망됐다. 자재수급지수는 7.6포인트 내린 96.6으로 분석됐다.

AD

주산연은 "이란 전쟁 이후 고유가와 물가 상승 우려에 따라 기준금리 인하 가능성이 줄어들고, 전쟁이 장기화될 경우 경기 위축에 대한 우려도 작용한 것으로 보인다"라며 "특히 자재수급지수는 이란 전쟁으로 인한 유가 상승에 따른 자재 가격 상승 우려가 반영되어 대폭 하락했다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>