경찰·소방 등 유관기관과 합동 실무회의

1만여 참가자 대비 인파·교통 대책 논의

경남 합천군은 지난 16일, 오는 29일 개최 예정인 '제25회 합천 벚꽃 마라톤대회'의 안전 관리를 위해 유관기관 합동 안전대책 실무회의를 개최했다.

합천군, 합천벚꽃마라톤대회 안전대책 실무회의 진행 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

이번 실무회의는 주현용 체육지원과장을 중심으로 3개 분과장과 관련 부서 담당 계장, 합천경찰서와 합천소방서, 합천읍·용주면·대병면 부·읍면장, 경비업체, 황강 MTB 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 참석자들은 대회 전반의 안전 요소를 점검하고 구체적인 대응 방안을 논의했다.

특히 이번 제25회 벚꽃 마라톤대회는 총 11726명이 접수하며 조기 마감되는 성과를 거둔 만큼, 많은 인파가 몰릴 것으로 예상돼 철저한 인파 관리와 교통 통제 대책이 집중적으로 논의됐다.

합천 벚꽃 마라톤은 국내 대표 봄철 마라톤대회로 자리매김했으며, 2026년 제25회 대회 역시 참가 열기가 더욱 뜨거울 것으로 전망되고 있다.

회의를 주재한 주현용 체육지원과장은 "이번 대회에서 가장 중요한 것은 단 한 건의 사고도 없는 '부상자 제로' 대회"라며, "본부 임원 및 유관기관과의 긴밀한 협력과 소통을 통해 참가자에게는 감동을, 군민에게는 자부심을 선물하는 성공적인 대회를 만들겠다"고 강조했다.

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한편, 제25회 합천 벚꽃 마라톤대회는 오는 3월 29일 합천군 일원에서 화려한 벚꽃을 배경으로 개최될 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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