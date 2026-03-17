서울시, 청년층 위해 전월세 계약 맞춤 교육 실시…전세사기 예방

서울시는 청년층이 전월세 계약 절차를 올바르게 이해하고, 주거 불안을 해소할 수 있도록 돕기 '2026 청년 맞춤형 부동산 교육'을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 교육은 오는 31일 오후 7시 서울시청 본관 3층 대회의실에서 진행된다. 시는 점검 사항과 전세 사기 예방 요령 등 실무 중심의 교육을 진행할 예정이다.

청년 맞춤형 부동산 교육은 지난해 총 4회차 교육 동안 약 650명이 참여해 만족도 98%를 기록하는 등 높은 호응을 얻었다. 특히 참여자의 86.3%가 20~30대 청년층으로 나타나 전월세 계약 관련 실무 중심 교육에 대한 청년들의 수요가 높은 것으로 확인됐다. 이러한 수요를 반영해 올해 교육은 내용을 한층 전문화하고 현장 중심 교육을 강화해 운영한다.

아울러 단순 이론 교육에 그치지 않고, 교육 신청자 가운데 희망자를 대상으로 '1대 1 전월세 맞춤 상담'도 함께 진행한다. 상담을 통해 계약서 검토, 주거지원 정책 활용 방법 등 청년들이 실제 부동산 거래 과정에서 겪는 고민에 대해 맞춤형 안내를 제공한다.

주요 교육 내용은 계약 전, 계약 중, 계약 후, 정책 안내 등 전월세 계약 단계별 점검 사항과 청년 주거지원 정책 안내로 구성된다.

시는 올해 7·9·11월에도 청년층 수요를 반영한 맞춤형 교육을 지속 추진해 청년들이 전월세 계약 과정에서 겪는 불안과 피해를 예방할 수 있도록 지원할 계획이다.

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안대희 서울시 도시공간본부장은 "앞으로도 청년들이 안심하고 거주할 수 있는 환경을 조성하고, 스스로 권리를 지킬 수 있는 역량을 키울 수 있도록 실질적인 교육과 지원을 지속 확대해 나가겠다"라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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