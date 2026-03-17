금감원 "시장 변동성 확대…종투사, 유동성 리스크 관리해야"

종합금융투자사업자 CFO·CRO 간담회

기업신용공여 관련 모범규준 마련 예정

중동 전쟁으로 유가 등 시장지표의 변동성이 커지는 가운데 금융감독원이 종합금융투자사업자에 유동성 관리, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 정리 등을 당부했다.

금감원은 17일 오후 서울 여의도 금융투자협회에서 '종합금융투자사업자 최고재무책임자(CFO)·최고위험책임자(CRO) 간담회'를 열어 이같이 밝혔다.

서재완 금감원 부원장보는 "중동 상황으로 유가 변동성이 커지는 가운데, 수익 추구에만 매몰돼 리스크 관리를 소홀히 해선 안 된다"며 "위험 요인을 놓치고 있지 않은지 살피고 선제적으로 대비해야 한다"고 말했다.

이를 위한 위험 관리를 주문했다. 서 부원장보는 "시장 변화에 대비해 스트레스 테스트를 실시하고, 주가연계증권(ELS) 마진콜 관련 유동성 리스크 관리 체계 점검 등 컨틴전시 플랜의 작동 여부를 점검해야 한다"며 "고위험 상품 판매 과정에선 불완전 판매 예방을 위한 내부통제 강화가 필요하다"고 말했다.

유동성 관리 체계의 고도화도 강조했다. 발행어음과 종합투자계좌(IMA)의 조달 규모가 확대되는 가운데 조달·운용 간 만기 불일치로 유동성이 경색될 수 있기 때문이다. 서 부원장보는 "금감원 역시 종투사의 유동성 관리 현황을 지속 점검하고, 관련 제도 개선에 나설 것"이라고 전했다.

기업신용공여 관련 모범규준을 마련하기로 했다. 서 부원장보는 "종투사의 기업신용공여 규모가 빠르게 증가하고 있어 이에 맞는 내부통제 체계 및 심사역량을 갖춰야 한다"며 "모범규준은 종투사의 리스크 관리 역량 강화를 위한 조치"라고 설명했다.

아울러 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 여신에 대한 정리와 해외 투자자산의 리스크 관리 강화를 강조했다. 서 부원장보는 "PF 부실 여신은 채권 상각 등 익스포저 감축이 필요하며 금감원은 종투사의 부실채권 감축 이행현황을 점검할 것"이라며 "해외 투자자산의 경우 부실 징후를 조기 식별하고 예상되는 손실을 재무제표에 적시 반영해야 한다"고 요청했다.

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금감원은 종투자를 포함한 증권사의 건전성 및 유동성 리스크를 지속해서 점검하고 위험 요인을 적극 발굴·관리할 계획이다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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