평범한 직장인…한국 IP에서 작성 확인

미국의 한 공항을 폭파하겠다고 협박한 20대 한국인 남성이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 사이버수사과는 공중협박 혐의로 A씨를 불구속 송치했다고 17일 밝혔다.

서울 종로구 서울경찰청. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 A씨는 지난해 3월20일 미 디트로이트 공항 홈페이지 게시판에 영문으로 '폭파 협박' 게시글을 게재한 혐의를 받는다.

경찰은 올해 1월 미 국토안보수사국(HSI)으로부터 수사 협조 요청을 받아 국제공조 수사를 진행했다. A씨는 평범한 직장인으로 공항 이용 과정에서 불만을 품고 이 같은 범행을 저지른 것으로 전해졌다. IP 추적 결과, 협박 게시글 작성은 한국에서 이뤄진 것으로 확인됐다.

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경찰 관계자는 "불특정 다수를 상대로 한 폭파 협박, 흉기 난동 예고 등 시민의 안전을 위협하는 범죄에 대해 엄정한 수사를 통해 적극적인 검거 활동을 전개하고 있다"고 말했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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