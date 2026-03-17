화천 청소년 합창단·교향악단, 오리엔테이션

화천 청소년 수련관 ‘청플러스존’ 운영 개시

운영 첫날부터 만원사례…청소년 교향악단 활동 시작

접경지역 화천군 청소년들의 여가와 문화활동 장려를 위한 프로그램들이 본격적으로 시작됐다.

합창단 및 교향악단 오리엔테이션. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

화천 청소년 수련관은 지난 14일 수련관 내에 마련된 복합 청소년 여가활동 공간인 '청플러스존'운영을 시작했다.

청플러스존은 토요 만들기 체험, 청소년 플레이룸, 청소년 게임존, 꿈다락 놀이존 등 다양한 체험과 여가공간으로 구성됐다

운영 첫날인 14일부터 수련관을 찾은 청소년들로 인해 청플러스존의 모든 공간은 만원을 기록했다.

특히 수련관은 올해부터 청소년들의 의견을 반영해 '청수네 슬라임 카페'를 비롯해 파크골프 연습장을 조성해 학생들로부터 호평을 받고 있다.

화천 소년소녀 합창단과 화천 청소년 교향악단도 지난 14일, 수련관에서 오리엔테이션을 시작으로 올해 첫 활동의 기지개를 켰다.

매주 토요일 정기연습을 진행하는 합창단은 올해 신입 단원 9명을 포함해 모두 46명의 단원이 참여하고 있다.

합창단은 올해 다양한 공연을 열고, 전국대회에 참가해 음악적 역량을 마음껏 펼치게 된다.

화천 청소년 교향악단도 매주 토요일 정기연습에 나서며, 올해 신입 단원 7명을 포함해 모두 44명 규모로 운영된다.

한편, 지난 14일 수련관에서 열린 교향악단 오리엔테이션에는 화천 청소년 교향악단 1기 출신인 양재경 오동초교 교사의 특별강연이 열려 단원들과 학부모들에게 큰 감동을 안겼다.

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최문순 화천군수는 "화천의 청소년들이 학업 스트레스를 풀고, 다양한 문화예술 활동을 통해 자신의 재능을 발휘할 수 있도록 지원해 나가고 있다"고 했다.

화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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