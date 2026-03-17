손바닥만 했던 아기, 3.8kg로 퇴원

호흡곤란·장폐색 등 네 차례 수술 이겨낸 아기

"산과와 신생아집중치료팀 긴밀한 다학제 협진 성과"

서울성모병원은 임신 23주 1일에 출생체중 500g으로 태어난 초극소 미숙아가 약 6개월간 치료를 거쳐 건강하게 퇴원했다고 17일 밝혔다.

서울성모병원에서 임신 23주 중 조기 분만으로 출생체중 500g의 초극소 미숙아로 태어난 '주하'가 6개월의 입원 생활을 마치고, 3월 17일 퇴원했다. 의료진에게 안겨있는 주하. 서울성모병원 AD 원본보기 아이콘

환아는 출생 직후 폐 발달이 미숙해 자발 호흡이 어려운 상태였다. 의료진은 즉시 폐표면활성제를 투여하고 인공호흡기 치료를 시행하며 집중 치료에 들어갔다.

이후 치료 과정에서도 고비가 이어졌다. 생후 12일째 장폐색으로 개복수술을 받았고, 미숙아망막병증 치료와 장루 복원술 등 총 네 차례 전신마취 수술이 진행됐다. 병원 측은 소아외과, 소아안과, 영상의학과, 마취통증의학과 등이 참여한 다학제 협진 체계를 통해 치료를 이어갔다고 설명했다.

환아는 171일간의 입원 치료 끝에 신경학적 합병증 없이 체중 3.85kg까지 증가해 지난 8일 퇴원했다. 만삭 신생아 평균 체중(약 3.2~3.3kg)을 상회하는 수준이다.

고현선 산부인과 교수는 "일반적으로 임신 24주 미만 미숙아는 생존율이 낮아 적극적 치료가 제한되는 경우도 있는 것으로 알려졌다"며 "초극소 미숙아는 분만 전부터 신생아집중치료팀과 치료 전략을 수립하는 것이 중요하다"고 말했다. 김세연 소아청소년과 교수는 "모든 장기가 미숙한 상태에서 치료가 이뤄지는 만큼, 장기 손상을 최소화하기 위한 지속적인 관찰과 즉각적 대응이 핵심"이라고 설명했다.

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서울성모병원은 보건복지부 지정 권역 모자의료센터로, 고위험 산모와 중증 신생아 치료를 위한 24시간 다학제 진료체계를 운영하고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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