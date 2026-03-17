지상24층 353가구 규모

23일 특별공급 시작

호반건설은 시흥 거모지구 일대에 공급하는 '호반써밋 시흥거모 B1블록'의 견본주택을 오는 20일 개관하고 분양에 나선다고 17일 밝혔다.

호반써밋 시흥거모 B1블록은 지하 2층~지상 24층, 4개동, 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 조성된 총 353가구 규모 단지다. 공공임대주택 43가구 제외한 310가구가 일반 분양된다. 타입별로는 84㎡A 233가구, 84㎡B 77가구다.

‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 투시도. 호반건설 제공 AD 원본보기 아이콘

호반써밋 시흥거모 B1블록은 교육·생활·교통 인프라를 함께 갖춘 입지에 들어선다. 도일초와 군자중, 군자디지털과학고를 도보로 통학할 수 있고 시립군자도서관 이용도 편리하다. 단지 약 400m 거리에는 초등학교와 중학교가 신설될 예정이다.

교통 여건도 개선될 전망이다. 거모지구 남쪽으로는 4호선, 수인분당선 신길온천역이 위치해 있고, 평택시흥고속도로와 영동고속도로를 통해 서울과 수도권 주요 거점으로 빠르게 이동할 수 있다. 신길온천역에서 두 정거장 거리인 초지역에는 송도로 연결되는 인천발KTX(2026년 개통 예정)와 여의도로 연결되는 신안산선(2028년 개통 예정)이 계획돼 있다.

단지 내 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 골프연습장, 키즈카페, 주민회의실 등이 조성된다. 입주민 전용 플랫폼을 통해 신체 상태를 점검할 수 있는 스마트 건강관리 시스템과 헬스케어, 에듀테크, 로봇 카페 등 첨단 기술을 접목한 편의 서비스도 제공할 방침이다. 단지는 남향 위주의 배치와 넓은 동간 거리, 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍, 개방감을 높였다. 전 가구 4베이(Bay) 4룸 구조를 적용했다.

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분양일정은 오는 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 오는 31일이며, 계약은 내달 13일부터 15일까지 3일간 진행될 예정이다. 입주는 2028년 11월 예정이다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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