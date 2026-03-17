청양군 농촌관광 또 통했다…2년 연속 방문객 16%↑



방문객 16.6%·매출 11.3% 증가 성과…MZ·가족·귀농 타깃 맞춤형 관광 확대



충남 청양군이 농림축산식품부 공모 '농촌 크리에이투어 지원사업'에 2년 연속 선정되며 농촌 관광 경쟁력을 다시 입증했다. 방문객과 매출이 동시에 증가한 가운데, 올해는 타깃 맞춤형 관광 상품 확대에 나선다.

청양군은 농림축산식품부와 한국농어촌공사가 주관한 '2026년 농촌 크리에이투어 지원사업' 공모에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다. 이번 선정은 지난해에 이어 2년 연속이다.

'농촌 크리에이투어'는 농촌체험휴양마을과 민간 여행 전문가가 협력해 체류형 관광 콘텐츠를 개발하고, 운영·홍보를 지원하는 사업이다.

군은 지난해 민간 여행사와 협업해 테마형 관광 상품을 운영한 결과, 농촌체험휴양마을 방문객이 전년 대비 16.6%, 매출은 11.3% 증가하는 성과를 거뒀다.

군은 올해 '유토피아 청양'을 주제로 ▲MZ세대 대상 감성 트레킹 ▲가족 단위 스탬프 투어 ▲예비 귀농·귀촌인을 위한 임장형 투어 등 수요자 맞춤형 프로그램을 운영한다.

또 청양고추·구기자 축제, 칠갑산 얼음분수 축제 등 지역 대표 행사와 연계한 관광 상품도 강화한다.

아울러 SNS 서포터즈와 인플루언서를 활용한 온라인 홍보도 확대할 계획이다.

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군 관계자는 "2년 연속 선정은 지난해 성과의 결과"라며 "농촌체험휴양마을과 협업해 체류형 관광을 확대하고 지역 경제 활성화로 이어가겠다"고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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