TWS '앙탈 챌린지' 참여한 해외 스타 사진 갈무리. 플레디스엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 투어스(TWS)의 미니 4집 타이틀곡 '오버드라이브(OVERDRIVE)'가 숏폼 시장에서 성과를 내고 있다.

17일 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡에 따르면 TWS의 '오버드라이브'가 삽입된 영상은 16일 기준 230만건을 넘어섰다. 음원을 사용한 게시물의 누적 조회수는 15일 기준 44억회를 기록했다. 해당 곡은 틱톡 내 음원차트인 한국 '상위 50'과 '바이럴 50'에서 상위권을 유지하고 있다.

음원을 활용한 '앙탈 챌린지'는 해외로 확산하는 추세다. 중국 배우 짜오루쓰, 차이이린, 쉬광한, 천저위안, 리우위신과 일본 아티스트 야마다 료스케, 뮤지션 리라스, 아역 노노카가 참여했다. 포뮬러 원(F1) 드라이버 저우관위도 해당 챌린지에 동참했다.

'오버드라이브'는 발매 5개월이 지난 현재까지 멜론 일간, 주간, 월간 차트 순위권에 머물고 있다.

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한편 TWS는 이날 오후 9시 공식 유튜브 채널에서 자체 예능 '투어스:클럽'의 새 에피소드를 공개한다. 데뷔 2주년을 맞은 멤버들의 숙소 생활과 야식 파티 현장을 담았다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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