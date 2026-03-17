우리금융, 5000억원 지역인프라 펀드 조성…호남 재생에너지 투자

자금 물꼬 부동산→생산적 금융

해남 태양광·고창 해상풍력 투자

우리금융 계열사 전액 공동 출자

우리금융그룹이 재생에너지와 국가 전략 인프라 투자를 확대하기 위해 5000억원 규모의 '우리 지역발전 인프라펀드'를 조성한다.

우리금융은 17일 정부의 5극3특 국정과제와 첨단전략산업 육성, 탄소중립 등 주요 정책 방향에 부응하기 위해 우리 지역발전 인프라펀드를 조성한다고 밝혔다. 전체 자산의 70% 이상을 지역균형성장 인프라에 투자하며, 국민성장펀드와 연계해 정책금융과 민간금융 간 시너지를 극대화할 계획이다. 특히 이번 펀드 조성 통해 기존 부동산과 담보에 집중됐던 자금 흐름을 비수도권 실물경제로 전환하겠다는 방침이다.

주요 투자 대상은 전남 해남 태양광·전북 고창 해상풍력 발전사업이다. 국내 최대 규모인 해남 400㎿급 태양광 발전사업은 온실가스 감축목표(NDC)와 RE100 등 정부 정책에 특화된 프로젝트다. 해남군 솔라시도 인공지능(AI) 슈퍼클러스터 전력 공급을 선도하며 100% 국내산 기자재 활용, 농가 소득 증대, 기업 유치를 통한 지역 소멸 위기 극복에 기여할 것으로 기대된다. 민간 참여 사업으로 추진되는 고창 76.2㎿급 해상풍력 발전사업은 지역 사회에 수익을 환원하고, 전북 첨단전략산업에 친환경 전력을 공급해 지역 경제 활성화를 이끌 사업으로 꼽힌다. 아울러 우리금융은 지방 고속화도로 등 지역균형 사회간접자본, 하수처리시설 등 환경 인프라, 첨단 디지털 인프라 사업 등 다양한 영역을 검토 중이다.

AD

이번 펀드는 은행, 보험, 증권 등 우리금융의 계열사가 공동으로 전액 출자하고, 운용은 우리자산운용이 전담한다. 장기적 안정성과 신속한 의사결정·효율적 투자 집행 차원이라는 게 우리금융의 설명이다. 특히 이번 펀드를 단순 수익 창출용이 아닌 전략적 금융 플랫폼으로 발전시켜 지역 내 생산, 고용, 투자가 유기적으로 이어지는 선순환 구조를 확립할 계획이다.

왕제연 우리은행 인프라금융부 부부장은 "이번 펀드는 정책 부합성과 장기 안정성을 바탕으로 생산적 금융을 실천하는 대표적 인프라 투자 모델이 될 것"이라며 "국민성장펀드와의 긴밀한 연계를 통해 지역 산업 및 인프라 성장 지원을 확대하고, 이를 우리금융의 생산적 금융 실천 방안인 '미래동반성장 프로젝트'로 발전시켜 책임 있는 금융 그룹으로서 국가 균형 발전에 기여하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>