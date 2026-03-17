중기부, '원스톱 지원체계 구축방안' 보고

제출 서류 4.4개로 50% 이상 감축 목표

5월부터 '중소기업 통합지원 플랫폼' 운영

국내 중소기업이 정부 지원사업 신청을 위해 제출해야 하는 서류가 기존 대비 절반 이상 간소화된다. 키워드만 입력하면 업력·업종에 맞는 맞춤형 사업계획서 초안을 제공하는 인공지능(AI) 서비스도 도입된다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난 11일 세종 메리어트호텔에서 열린 ‘창업도시 정책자문단 간담회’에서 인사말을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

17일 중소벤처기업부는 세종시에서 열린 대통령 주재 국무회의에서 이같은 내용을 담은 '中企·창업·소상공인 원스톱 지원체계' 구축방안을 보고했다.

중기부에 따르면 지난해 국내 중소기업이 지원사업 신청을 위해 제출한 서류는 평균 9개, 사업계획서 분량은 평균 14장에 달했다. 중기부는 올해부터 사업자등록증, 재무제표 등 행정 서류를 자동으로 수집해 제출 서류를 평균 4.4개로 50% 이상 감축하고, 사업계획서 제한 분량도 평균 9.4장으로 30% 이상 감축할 계획이다.

AI를 활용한 사업계획서 초안도 제공한다. 사업 계획 키워드만 입력하면 AI가 업종·업력·지역 등을 고려한 맞춤형 초안을 제공할 계획이다.

오는 5월부터는 기업마당과 중소벤처24를 합치고 AI를 더한 '중소기업 통합지원 플랫폼' 시범 운영에도 들어간다. 현재 중기부는 기업마당과 중소벤처24를 각각 운영하고 있으나, 두 채널 간 제공하는 지원사업 정보가 중복된다는 문제의식이 제기돼왔다.

이에 모든 중앙·지방정부의 중소기업 지원사업 공고를 통합해 제공하고, 로그인 한 번으로 지원사업 신청까지 할 수 있는 '원스톱 서비스'를 제공할 예정이다. 아울러 유선 상담 전화번호 35개를 1개(1357)로 통합해 수요자 편의성도 높일 계획이다.

과학기술정보통신부·산업통상부 등과 함께 부처 지원체계 구축에도 나선다. 중소기업빅데이터플랫폼(SIMS)에 따르면 중앙부처의 中企·창업·소상공인 지원사업은 722개 가운데 중기부 사업 141개(20%)를 제외한 581개(80%)는 과기부·산업부·농식품부 등 17개 부처에서 운영하고 있었다.

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한성숙 장관은 "중기부만의 노력으로는 원스톱 지원체계를 완성할 수 없다"라며 "중기부가 추진 중인 신청서류 간소화 등에 17개 부처가 모두 동참해 주시기를 요청한다"고 말했다. 이어 "중소기업, 스타트업, 소상공인이 지원정책을 찾아 헤매다 포기하는 일이 더 이상 없도록 한 번의 전화, 한 번의 접속만으로 고객이 원하는 모든 서비스를 원스톱으로 제공할 것"이라고 덧붙였다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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